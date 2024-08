Fonte: Getty Images Carlo d'Inghilterra

La storia d’amore che lega Carlo e Camilla d’Inghilterra è nota a tutti. I due sono protagonisti di un amore assoluto, che è andato oltre il volere della Famiglia Reale e i loro rispettivi matrimoni, restando indissolubile nel tempo ed essendo percepibile ancora oggi. Ma come ogni coppia affiatata, che condivide la vita da tanto tempo, tra i sovrani inglesi non mancano gli screzi e i battibecchi. La quotidianità, infatti, porta piccole incomprensioni, che nascono dallo scontrarsi di caratteri, abitudini e modi di pensare diversi.

La sorella della regina Camilla, Annabel Elliot, ha rivelato una particolarità di Re Carlo, che fa davvero infastidire la Regina Camilla. Alla base di alcuni screzi tra la coppia reale, ci sarebbero le coperte scelte per il loro letto.

Re Carlo, l’abitudine notturna

Carlo e Camilla passeranno le vacanze estive al Castello di Balmoral, dove si recherà anche Kate Middleton, malgrado le sue rare apparizioni pubbliche per la terapia contro il cancro. Nella tenuta scozzese, i vari membri della Famiglia Reale potranno coltivare le loro passioni, come la pesca, l’equitazione o, semplicemente, godranno della vicinanza reciproca e di alcuni momenti rilassanti all’aria aperta.

I sovrani d’Inghilterra condividono, da sempre, diverse passioni, come l’amore per i cavalli, ma c’è una sfaccettatura della vita quotidiana che proprio non li accomuna. Secondo quanto svelato dalla sorella della Regina, Annabel Elliot, e riportato dalla commentatrice reale Emmy Griffiths, Re Carlo non utilizzerebbe i piumini.

La particolare scelta notturna del sovrano non dipenderebbe, però, dalla sua intenzione di utilizzare solo delle coperte tradizionali, ma deriverebbe dalla sua predilezione per l’aria fresca e gli ambienti non particolarmente riscaldati. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, il sovrano preferirebbe non utilizzare in modo esagerato il riscaldamento e, allo stesso, non amerebbe dormire con il piumone.

Una scelta che, però, non sarebbe molto apprezzata dalla Regina Camilla, che si sarebbe trovata, diverse volte, a dover chiudere delle finestre aperte dal sovrano, per evitare di gelare: “Lui avrà aperto [una finestra]. Lei entrerà furtivamente dietro e la chiuderà. Quindi ci sono molti: ‘Oh, tesoro, chiudi tu la finestra.’, ‘Sì, l’ho fatto, perché stiamo tutti congelando’. Quindi ci sono un sacco di battute”.

La composizione del letto nelle residenze reali

Re Carlo preferirebbe dormire senza il piumone, ma il suo letto non sarebbe l’unico a essere sprovvisto di questo strumento utile nelle notti invernali, all’interno dei castelli reali. Secondo l’interior designer Nina Campbell, infatti, sui letti delle residenze reali inglesi, si troverebbero sempre solo un lenzuolo e una coperta, anche se non sarebbe visto in modo negativo l’utilizzo di piumini.

Secondo l’esperta, i letti dovrebbero essere, invece, allestiti con: “Un lenzuolo con angoli, un altro sopra, un piumino leggero e una coperta”. Inoltre dovrebbe essere fornita agli ospiti la scelta tra tre diversi cuscini, di diversa composizione e forma: “Il cuscino quadrato è un po’ più duro e permette di sedersi sul letto e leggere. Lo butto fuori di notte e dormo sull’Oxford, e poi infilo il cuscino per bambini da qualche parte intorno al mio corpo”.