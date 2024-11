Re Carlo, nessun viaggio negli Stati Uniti. Harry lo mette troppo in imbarazzo

Re Carlo rinuncia al viaggio in America per colpa di Harry e Meghan Markle. Il margine d'imbarazzo e le difficoltà sarebbero troppo grandi

Re Carlo difficilmente potrà fare un viaggio negli Stati Uniti d’America e questo a causa di Harry e Meghan Markle che con il loro comportamento lo continuano a mettere in imbarazzo. La situazione diplomatica è complicata, anche se Donald Trump ha grande stima per il Sovrano.

Re Carlo, il viaggio negli Stati Uniti

Il prossimo anno Re Carlo dovrebbe ritornare ai doveri di Corte a pieno regime, dopo le cure contro il cancro. Ciò significa che il Sovrano metterà nella sua agenda anche viaggi internazionali. Una meta plausibile potrebbero essere gli Stati Uniti. Anche in vista del ritorno del cambio di presidente e del ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Organizzare un tour negli USA però appare più complicato del previsto, a causa di Harry e Meghan Markle. Lo sostiene in particolare l’esperto reale Russell Myers che, pur sottolineando l’importanza di una visita di Carlo e Camilla negli States, ribadisce che la situazione è compromessa per il comportamento sconveniente dei Sussex che da anni continuano a dare contro alla Famiglia Reale e a prendere posizioni sulla politica americana.

Re Carlo, Harry lo mette in imbarazzo

Meghan Markle non ha mai nascosto di essere una democratica convinta e ha espresso pubblicamente il suo giudizio negativo nei confronti di Trump, tanto che già durante il suo primo mandato avevano polemizzato.

Adesso che il Tycoon torna alla Casa Bianca potrebbe addirittura espellere Harry dagli Usa in considerazione delle sue dichiarazioni sull’assunzione di droghe. Se dovesse avvenire, si creerebbe una situazione scottante con la Corona britannica. Il Principe dovrebbe tornare a Londra, senza titoli e incarichi e lasciare moglie e figli in California. Meg non lo seguirebbe mai. Carlo si troverebbe il figlio “tra i piedi” senza aver modo di ricollocarlo a Corte dove nessuno lo vuole più.

A quel punto per il Re diventerebbe difficile interfacciarsi con Trump. Insomma, sarebbe un nodo diplomatico difficile da sciogliere, detto che il Tycoon ha problemi più urgenti che decidere del destino di Harry.

Re Carlo e l’incontro con Harry

Ma a rendere ancora più difficile il viaggio di Carlo negli States, c’è la questione di un possibile incontro con Harry. Padre e figlio non si vedono dallo scorso febbraio. Dunque, la visita di Stato potrebbe essere un’opportunità per incontrarsi di persona. Ma come inserire questo appuntamento privato nell’agenda del Re, sempre molto fitta durante i tour internazionali?

E poi Harry sarebbe disposto a raggiungere il padre ovunque negli Stati Uniti, perché difficilmente Carlo si recherebbe in California. Solitamente va in visita a New York o a Washington. Se il Duca del Sussex non si rendesse disponibile, creerebbe un ulteriore imbarazzo per suo padre che il Palazzo vorrebbe evitare. Peggio, lui e Meghan potrebbero rilasciare dichiarazioni pubbliche inopportune durante il tour del Re.