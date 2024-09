Re Carlo, ultime notizie: il nuovo regime sanitario con due importanti abitudini

Re Carlo e la Regina Camilla sono pronti per il viaggio in Australia: le nuove accortezze per la salute del sovrano

Fonte: IPA Re Carlo e Camilla

Il Re e la Regina sono pronti per il viaggio in Australia. Programmato da tempo, è l’occasione perfetta per mandare un segnale di forza e resistenza da parte di Re Carlo, che si sta sottoponendo alle cure contro il cancro. Il monarca malato si sta preparando per la visita seguendo un nuovo regime sanitario mentre continua le normali cure. L’estate del Re è stata votata al riposo e all’amore dei cari, che gli sono stati vicini in un momento sicuramente difficile e delicato. Ora è tempo di prepararsi alla partenza e alcune fonti sostengono come Carlo sia stato a lungo un sostenitore delle terapie alternative e che abbia accompagnato il suo trattamento chemioterapico per il cancro con l’amore per i grandi spazi aperti. Fonti vicine al monarca affermano che il re crede che il suo desiderio di “prendere molta aria fresca e incoraggiare le visite dei familiari” sia stato un fattore principale nella sua continua guarigione dalla malattia.

Re Carlo, le due nuove salutari abitudini

In aggiornamento