Fonte: IPA Re Carlo e Kate Middleton

Kate Middleton ha un ruolo sempre più importante a corte. Ha saputo ritagliarsi uno spazio notevole, divenendo un tassello imprescindibile. Un elemento d’equilibrio anche tra Re Carlo e suo figlio William, che nel corso degli anni hanno sperimentato numerose tensioni. Oggi il rapporto tra suocero e nuora è straordinario e alcuni dettagli lo evidenziano chiaramente.

Carlo e Kate, un rapporto splendido

Negli anni si è formato un rapporto splendido tra Re Carlo III e sua nuora, Kate Middleton. La principessa del Galles è una presenza chiave a corte sotto vari aspetti. Sembra davvero in grado di prendere tutti dal verso giusto, eccezion fatta per Meghan Markle. Le due non si sarebbero infatti mai trovate sotto l’aspetto caratteriale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Hello!, il rapporto si è rafforzato estremamente dopo le diagnosi di tumore. Si sono infatti ritrovati a vivere delle condizioni terrificanti nello stesso periodo. L’uno sa cosa prova l’altra e viceversa. Questo non ha fatto altro che rafforzare il ponte tra i due, da tempo decisamente solido.

Differenti fonti, riportate da vari tabloid, chiariscono come si siano supportati a vicenda. Di fatto lei ha trovato in suo marito e in suo suo suocero un costante conforto. Al tempo stesso, però, la principessa ha avuto la forza di tenere la sua mano e aiutare l’anziano sovrano. A confermare questa grande vicinanza ci ha pensato ulteriormente l’esperto reale Richard Jobson. Al Daily Mail ha infatti svelato quelli che sono i soprannomi che si sono dati a vicenda.

I nomignoli per Kate e Re Carlo

Per quanto possa sembrare sorprendente, Kate Middleton avrebbe da tempo iniziato a rivolgersi a Re Carlo con il soprannome affettuoso di “nonno“. Fin dalla nascita del primogenito George, che ha regalato questo adorato titolo all’attuale sovrano (al tempo principe), la moglie di William avrebbe preso questa adorabile abitudine.

Dal canto suo, invece, lui resta un po’ più formale. Utilizza infatti come appellativo per lei un semplice “nuora”. Viene però arricchito in vari modi, aggiungendo termini come “cara” e soprattutto “amata“. Il sovrano è molto attento nei suoi riguardi e vuole prendersene cura, per quanto possibile.

Ecco le parole dell’esperto Robert Hardman, autore di Charles III: “Carlo è preoccupato per Kate. Penso voglia assicurarsi che la principessa sappia esattamente che se può fare qualcosa per lei, lo farà. Il Re desidera che la nuora torni in salute nel più breve tempo possibile. In questa fase le è molto vicino. Sono certo che lui sia stato per lei una grande fonte di conforto, così come lei lo è stata per lui. La malattia li ha avvicinati ancora di più. Il Re ha sempre un’enorme considerazione per sua nuora. Pensa che sia semplicemente meravigliosa”.

Proprio lei, nell’ormai lontano 2010, aveva rilasciato un’intervista nella quale parlava anche del primo incontro con il suocero. Aveva spiegato d’aver provato un grande nervosismo, comprensibile, ma poi la sorpresa: “Lui è stato molto, molto accogliente e amabile con me. Non sarebbe potuta andare meglio di così”.