Re Carlo, la telefonata di 10 minuti con William che ha cambiato tutto: “Era fuori di sé”

Tra Carlo e William ci sarebbe stata una telefonata di 10 minuti che ha decretato la "fine" di Andrea: il Re è sotto stress

Sarebbe stato il Principe William a decretare il futuro del Principe Andrea. Questo è quanto trapela dalla stampa inglese: una telefonata di 10 minuti ha cambiato tutto. Re Carlo sarebbe stanco, affaticato dalle questioni, dai sotterfugi e dalle difficoltà con il fratello e con il figlio Harry. Con quest’ultimo sta provando a raggiungere una pace. Ma per il fratello non c’è niente da fare: ha rinunciato ai titoli e agli onori Reali.

Re Carlo, la telefonata di 10 minuti con William

Sono bastati 10 minuti di telefonata tra Carlo e William per decretare la fine del Principe Andrea. Sei anni fa, Andrea si era già dimesso dai suoi doveri reali: non era più un Working Royal. Lo scandalo in cui è rimasto invischiato non si è mai sgonfiato, ma, anzi, con il tempo, sono usciti ancor di più dei dettagli oscuri sul suo passato, per l’amicizia con Jeffrey Epstein. Da tempo ormai Andrea non svolge incarichi pubblici, ma è stato presente ad alcune funzioni, come a quella di Natale, pur mettendo in difficoltà il fratello, Re d’Inghilterra.

Il Principe Andrea è stato un problema sia per la Regina Elisabetta quanto per Re Carlo: oltretutto, prima dello scandalo, erano già chiare le preferenze della Regina per quel figlio che un tempo l’aveva resa tanto orgogliosa. Proprio le preoccupazioni, però, non hanno lasciato indifferente William, che non ha mai nascosto di provare disprezzo per lo zio. William era già intervenuto in passato, proprio con la Regina Elisabetta.

Il punto di rottura

“Sebbene la Regina fosse il volto ufficiale della resa dei conti di Andrea, fu il Principe William a mettere in moto gli ingranaggi”, aveva detto Omid Scobie. Durante quest’ultimo anno, Carlo e William hanno avuto non poche discussioni. Tra gli argomenti più trattati, proprio lo scandalo di Andrea e i problemi causati dal Principe Harry. Gli incontri tra Carlo e William sono stati definiti dei veri e propri “colloqui di crisi”.

“Penso che William sia stato uno dei principali artefici della decisione di costringere Andrea a rinunciare ai suoi titoli. E ci sono voci, a cui credo, che, se necessario, andrà ben oltre quando sarà Re. Credo che stia sputando sangue per il modo in cui questo scandalo sta macchiando l’intera Famiglia Reale”.

Re Carlo sottoposto a un forte stress

C’è di più: secondo RadarOnline, Carlo sarebbe sottoposto a un forte stress in questo periodo. Già è stato difficile per lui conciliare la sua volontà di riappacificarsi con Harry, nonostante il parere contrario di William. Dopo qualche giorno di pace, in cui tutti hanno lodato il suo desiderio di essere padre e non solo Re, ecco il fuoco dello scandalo di Andrea divampare come non mai.

“Il Re ne è completamente distrutto. Proprio quando pensa che la questione sia risolta, emerge un’altra rivelazione. Questa situazione lo sta mettendo a dura prova, (…) lo stress costante sta davvero influenzando negativamente la sua salute“. Carlo ha ripreso a svolgere i suoi doveri dopo poche settimane dall’annuncio del cancro: ha continuato a sottoporsi al trattamento nonostante i tanti impegni e non si è quasi mai fermato, facendo inoltre fronte agli scandali.