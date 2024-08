Fonte: Getty Images Carlo d'Inghilterra

La Famiglia Reale Inglese sta mostrando un’armonia senza precedenti nell’ultimo anno, che li ha visti affrontare delle sfide davvero complicate. A inizio anno, infatti, sia Re Carlo III che Kate Middleton hanno ricevuto una brutta diagnosi e hanno dovuto comunicare al mondo di doversi sottoporre alle cure per guarire da un tumore. Dopo un periodo di lontananza dalla ribalta pubblica, entrambi, hanno ricominciato a prender parte a degli impegni ufficiali della Corona Inglese, anche se la Principessa del Galles è apparsa in pubblico ancora solo in tre occasioni.

Il compito di sostituire il Re e la nuora è caduto sulla Regina Camilla, sul Principe William e sui Duchi di Edimburgo, Edoardo e Sophie. Una famiglia che si è dimostrata unita nel bisogno, tranne che per due componenti, con cui i rapporti rimangono conflittuali. Si tratta di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, ancora lontani dalla Famiglia Reale, non solo fisicamente, ma, secondo alcune indiscrezioni, la riappacificazione potrebbe non essere così lontana.

Carlo III, l’influenza dei leader spirituali

Da quando ha deciso di trasferirsi oltreoceano, i rapporti tra Harry d’Inghilterra e la sua famiglia sono molto tesi, soprattutto dopo l’uscita della sua autobiografia, Spare, e di diverse interviste, in cui il Duca di Sussex ha fatto diverse rivelazioni sulla sua famiglia. Secondo i rumors, Re Carlo III avrebbe paura di ricucire i rapporti con il figlio, temendo che lui possa raccontare i loro incontri in dei nuovi libri-rivelazione.

Anche William d’Inghilterra non avrebbe alcuna intenzione di riprendere la relazione con il fratello e i due non si parlerebbero da ben due anni. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal Daily Mail, in ogni caso, Carlo III potrebbe riappacificarsi a breve con il Duca di Sussex dopo un’attenta riflessione, derivata da degli incontri avuti con diversi leader spirituali.

Negli ultimi mesi, dopo aver parlato con varie guide religiose, il sovrano avrebbe meditato a lungo sul suo ruolo, sulla perdita dei suoi genitori e, anche sui rapporti con il figlio, visto che la fede è sempre stata per lui qualcosa di fondamentale: “La fede è sempre stata una parte della vita di Carlo e qualcosa che ha esplorato, ma da quando è diventato re ha giocato un ruolo più centrale”.

Secondo Hugo Vickers, esperto della Casa Reale Inglese, un dettaglio in particolare farebbe pensare che il Re sia pronto a riaccogliere Harry d’Inghilterra: “In quel libro ha lanciato molti giavellotti contro la sua famiglia e penso che sia altamente encomiabile che il Re non abbia mai risposto pubblicamente a nessuna di queste cose. Quindi ritengo che la porta sia effettivamente lasciata aperta”. Il silenzio del sovrano davanti a ogni rivelazione od offesa starebbe a significare, quindi, la volontà dello stesso di mettere acqua sul fuoco e provare a tenere aperta la possibilità di una riappacificazione.

Harry d’Inghilterra vuole fare pace con Carlo III?

Secondo le ultime indiscrezioni, Re Carlo III avrebbe la volontà di fare pace con il figlio Harry, malgrado tutto ciò che è accaduto tra di loro negli ultimi anni, ma, il Duca di Sussex, dal canto suo, non sarebbe così convinto di questa possibilità: “Non è molto facile per il principe Harry varcare la porta perché, prima di tutto, dice che non può portare sua moglie in Inghilterra. Può portarla in Colombia, a quanto pare, che è molto più pericolosa che in Inghilterra, ma non può portarla qui perché non ha sicurezza”.

Alla base della sua scelta di restare lontano ci sarebbe la convinzione di non avere più la sicurezza che gli serve in patria, ma non solo: “Per vari motivi non lo fa, quindi viene di tanto in tanto e ci sono questi brevi incontri”.