Re Carlo, la lettera al presidente Zelensky nel Giorno dell’Indipendenza ucraina

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

In occasione del Giorno dell’Indipendenza ucraina, Re Carlo III e la Regina consorte Camilla hanno inviato una lettera ufficiale al presidente Volodymyr Zelensky per omaggiare il Paese. Nel messaggio, il Sovrano ha espresso ammirazione per il coraggio dimostrato dagli ucraini e ha ribadito l’importanza dei rapporti tra Regno Unito e Ucraina.

Un gesto carico di significato, con cui il Re dimostra ancora una volta l’attenzione costante della monarchia britannica verso gli eventi internazionali e, in particolare, verso una nazione che da anni affronta le conseguenze della guerra.

Re Carlo, la lettera di auguri al presidente Zelensky

Mentre Re Carlo e Camilla continuano a godersi i loro impegni estivi a Balmoral accanto a Kate e William, l’attenzione verso eventi di importanza internazionale rimane una delle loro priorità. Ed è per questo che il 24 agosto, Giorno dell’Indipendenza ucraina, il Sovrano e la Regina consorte, come altri esponenti europei e mondiali, hanno deciso di inviare una lettera di auguri al presidente Zelensky e al popolo ucraino.

“Egregio signor presidente, mia moglie ed io porgiamo le nostre più sincere congratulazioni a Lei e al popolo ucraino in occasione della Festa dell’Indipendenza. Continuo a provare la più grande e profonda ammirazione per il coraggio e lo spirito indomito del popolo ucraino” ha scritto Carlo III.

Il Re ha poi voluto ricordare il suo impegno e quello del Regno Unito nei confronti del Paese, sottolineando la volontà di voler continuare a collaborare nella ricerca di una pace che, da tempo, il popolo prova a ristabilire: “Rimango fiducioso che i nostri Paesi potranno continuare a collaborare strettamente per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. Mia moglie ed io siamo lieti di porgere i nostri più calorosi e sinceri auguri a Lei e a tutti gli ucraini per l’anno a venire”.

Un gesto, quello della Corona, che mostra come la monarchia britannica continui a svolgere un ruolo di riferimento non solo all’interno del Regno Unito, ma anche sulla scena internazionale in un momento in cui la guerra ha imposto sfide straordinarie e tutt’altro che semplici al popolo ucraino.

La risposta del presidente Zelensky alla lettera di Re Carlo

La risposta dell’Ucraina non si è fatta attendere. Dopo aver ricevuto la lettera dei sovrani del Regno Unito, il presidente Zelensky ha condiviso il testo sul suo canale X commentando: “Sono grato a Sua Maestà Re Carlo III per i suoi cordiali auguri a tutti gli ucraini nel Giorno dell’Indipendenza. Le gentili parole di Sua Maestà sono una vera ispirazione per il nostro popolo durante il difficile periodo di guerra. Apprezziamo la leadership del Regno Unito nel sostenere l’Ucraina e la nostra giusta causa: difendere la libertà dalla tirannia e garantire una pace duratura in Ucraina e in tutta Europa”.

Il caloroso scambio di messaggi tra il presidente Zelensky e Re Carlo si è svolto in un momento particolarmente significativo: l’annuncio da parte del Ministero della Difesa britannico dell’estensione dell’operazione Interflex, il programma dedicato all’addestramento dei soldati ucraini da parte dell’esercito del Regno Unito, prorogato ora fino alla fine del 2026.