Re Carlo, ultime notizie: William pronto ad evitare Harry (saltando un grande evento)

La distanza tra il Principe William e il fratello Harry sembra incolmabile: l'erede al trono andrà a New York, ma eviterà in ogni modo di vedere il secondogenito

I rapporti della famiglia reale con Harry sembrano essere tesi e silenziosi. La malattia del padre, Re Carlo, non ha lenito le difficoltà di comunicazione tra il primogenito, il Principe William, e il secondogenito, che ha lasciato gli impegni reali per trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. Una storia nota a tutti, così come sono noti gli ultimi viaggi di Harry in Gran Bretagna. L’ultimo incontro con la famiglia è avvenuto giovedì scorso, in occasione della cerimonia commemorativa per lo zio, Sir Roberto, Fellowes. Un incontro che sembra non aver colmato il divario tra loro. È stato infatti riferito che i due reali hanno intenzione di tenersi alla larga l’uno dall’altro quando saranno entrambi a New York alla fine di settembre.

William e Harry “si terranno alla larga”

Stavano praticamente “schiena contro schiena” senza parlare uno con l’altro durante la cerimonia commemorativa per il defunto zio, hanno affermato le fonti. La commemorazione, tenutasi a Snettisham, nel Norfolk, giovedì, ha visto i due stare a soli “cinque metri” di distanza, ma secondo quanto riferito non hanno scambiato una sola parola.

William e Harry non si incontreranno faccia a faccia nella Grande Mela nonostante si sia tenuto un evento di alto profilo per celebrare la morte della loro madre, la defunta principessa Diana. Harry, 39 anni, probabilmente farà un’apparizione da solista al Diana Award, una cerimonia che celebra il 27° anniversario dell’incidente di Parigi.

Il Duca sarà a Manhattan per promuovere una serie di suoi patrocini e iniziative filantropiche. Il suo viaggio avrà luogo durante la Settimana ad alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Settimana per il clima, l’ultima delle quali si svolgerà dal 22 settembre al 29 settembre.

Ma sembra che il Principe di Galles, 42 anni, abbia deciso di non comparire all’Earthshot Innovation Summit che si terrà al Plaza Hotel a pochi minuti di distanza il 24 settembre. Si sostiene che William probabilmente invierà invece un videomessaggio e non essere lì di persona.

“È un peccato che i fratelli non possano lasciarsi tutto alle spalle per un evento in ricordo della loro madre”, ha detto una fonte all’Express. “Ma sembra che William non andrà a New York questo mese perché ha già altri piani in atto.”

Il principe William ha dato il via al concorso nel 2020, con l’obiettivo principale di innescare soluzioni sostenibili e di impatto ad alcune delle questioni ambientali più urgenti del pianeta, tra cui la conservazione, la deforestazione e il cambiamento climatico. Come parte del concorso annuale, il Principe intende distribuire ogni anno fino al 2030 i premi Earthshot da 1 milione di sterline in cinque categorie.

