William non intende fare alcun passo indietro. Nessun perdono per Harry e alla morte di Re Carlo scatterà il suo progetto

Fonte: IPA Principi WIlliam e Harry

Non c’è pace all’orizzonte tra William ed Harry. I due figli di Diana e Carlo sono sempre più distanti e il futuro potrebbe solo peggiorare le cose. I tabloid britannici, infatti, sottolineano come il principe, erede al trono, stia già programmando il corso da seguire quando riceverà la corona che oggi è di suo padre. Nel grande quadro, pare, rientrerebbe anche un “piano brutale” per Harry e Meghan. Sembrerebbe dunque che l’unico argine rimasto in piedi sia quello dell’attuale sovrano. Alla dipartita di Carlo, però, sarà pieno scontro fraterno.

Il piano di William

A svelare il progetto del principe William, all’indomani della sua futura incoronazione, è stato il Mirror. Si tratta di uno dei tabloid più noti del Regno Unito, che cita fonti vicine alla Corona, senza fare nomi.

Si sottolinea come William avrebbe già pianificato l’intero da farsi, in relazione al trattamento da riservare a suo fratello Harry e a sua moglie Meghan Markle. Di conseguenza, dunque, un piano anche per i suoi nipoti, Archie Harrison e Lilibet Diana.

La pubblicazione del libro Spare, ovvero delle memorie di Harry, ha rappresentato il punto di non ritorno nel rapporto con William. Suo fratello ha inoltre sottolineato come tanto sia stato escluso da quel racconto, lasciando presagire anche un secondo volume.

“William sta pianificando tutto per quando diventerà Re. Di fatto non ci sarà alcun futuro possibile per i Sussex all’interno della Famiglia Reale. Ritiene che un’eventuale reintegrazione sia una mossa sbagliata. Per questo motivo è molto probabile che vengano relegati ai margini, una volta per tutte”.

L’incontro tra i fratelli

Il piano di William è dunque quello di ignorare totalmente Harry. Se Carlo pare stia lasciando una minima porta aperta, alla sua morte il secondogenito di Diana verrà dimenticato. Sarà soltanto il mondo del gossip a parlarne, magari in relazione a nuovi libri (si ipotizza un volume di Meghan Markle), interviste o altri documentari.

Di fatto abbiamo già avuto un assaggio di quello che sarà il futuro dei due fratelli. Si sono infatti incontrati in occasione della commemorazione in onore di Lord Robert Fellowes, defunto zio. I due hanno mostrato come la faida non sia affatto un’invenzione dei tabloid. La rottura è più vera che mai.

È stato il primo faccia a faccia da un anno a questa parte, ma hanno scelto di non rivolgersi la parola. Non c’è stato neanche un saluto formale, stando a quanto riportato dalla stampa britannica.

Il tutto è avvenuto mercoledì 28 agosto, presso la chiesa di St. Mary a Snettisham, nel Norfolk. Seduti distanti, non hanno fornito alcun segno di disgelo. Per motivi di sicurezza, ha spiegato il Daily Mail, harry non avrebbe dovuto prendere parte alla cerimonia. Ha però scelto comunque di volare da Los Angeles a Londra, rendendo omaggio allo zio, che aveva sposato la sorella di sua madre, Jane Spencer.

Un testimone ha raccontato al The Sun come i due siano stati ad appena 5 metri di distanza l’uno dall’altro. Nonostante ciò, nessuno ha fatto un passo verso l’altro, al fine di tentare di appianare le divergenze. Schiena contro schiena, ignorando le rispettive presenze.