Fonte: Getty Images Carlo e Harry d'Inghilterra

L’estate di Re Carlo è all’insegna della famiglia e del relax a contatto con la natura, visto che il sovrano ha deciso di convocare tutta la sua famiglia nel Castello di Balmoral, da decenni teatro delle vacanze della Casa Reale Inglese, per passare del tempo insieme, lontani dalla pressione di sudditi e media. Carlo d’Inghilterra, d’altronde, sta ancora lottando contro il tumore, che gli è stato diagnosticato a inizio anno e, così, anche la nuora Kate Middleton.

Dopo mesi pieni di tensioni e dispiaceri, il sovrano si sta godendo una meritata vacanza, circondato dall’affetto degli altri membri della famiglia reale ma, tra gli ospiti della residenza scozzese dei Windsor, manca il Principe Harry d’Inghilterra, sua moglie Meghan Markle e i loro due figli: Archie e Lilibet. I Duchi di Sussex, infatti, sembrano sempre più lontani dal sovrano e, secondo le ultime indiscrezioni, Harry d’Inghilterra si sarebbe rifiutato di soggiornare a Buckingham Palace, durante il suo ultimo viaggio in patria.

Harry d’Inghilterra, il rifiuto all’offerta del Re

Harry d’Inghilterra è volato in Colombia, insieme a Meghan Markle, sotto invito del Vicepresidente Francia Marquez e, nel paese del Sud America, il figlio del sovrano sta presenziando a diversi appuntamenti ufficiali, dai temi molto importanti. Qualche mese fa, il Duca di Sussex è tornato anche nella sua patria in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, da lui fondati.

Durante quella permanenza a Londra, Harry d’Inghilterra non ha incontrato il padre Carlo III, troppo impegnato a dividersi tra una fitta agenda di appuntamenti pubblici. Secondo quanto riportato dal Times, però, fu proprio il Duca di Sussex a rifiutare l’invito del padre a soggiornare in una delle residenze reali e, in particolare, a Buckingham Palace: “Ha offerto a Harry di restare a Buckingham Palace, ma sembra che anche questo non fosse abbastanza… Non erano affatto chiari quali fossero i piani del duca”.

Secondo una persona vicina al Palazzo Reale, se il figlio del sovrano avesse scelto di dormire a castello, certamente, ci sarebbero state molte più possibilità di avere un incontro col padre: “Avrebbe avuto più senso anche per suo padre, poiché sarebbe stato più facile per il re vedere suo figlio se fossero rimasti nelle vicinanze”.

Ma, secondo le ultime indiscrezioni, anche quest’offerta del Re è rimasta inascoltata e sarebbe, adesso, sempre più difficile trovare un modo per ricostruire i rapporti tra padre e figlio: “Non so cosa avrebbe potuto fare di più il re”.

Le scuse ufficiali per il mancato incontro londinese

Harry e Carlo d’Inghilterra non si sono incontrati durante l’ultimo soggiorno del Principe a Londra, a causa, ufficialmente, dei tanti impegni pubblici del sovrano: “In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa dell’agenda già piena di Sua Maestà”.

All’epoca venne dichiarato che il figlio del Re era, in ogni caso, dispiaciuto dell’incontro mancato, anche se ne capiva le motivazioni: “Il duca ovviamente comprende l’agenda degli impegni di suo padre e varie altre priorità, e spera di vederlo presto”. Al contrario, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato proprio lui a rifiutare un ramoscello d’ulivo offerto dal padre.