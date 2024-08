Re Carlo, ultime notizie: Harry in Colombia senza permesso (e irraggiungibile)

Fonte: Getty Images Re Carlo III non risponde alle telefonate di Harry

Re Carlo III, si trova oggi ad affrontare un periodo di straordinarie complessità, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Dall’intricato hobby dei labirinti alle tensioni irrisolte con il figlio, il Principe Harry, il re naviga attraverso un regno segnato da antiche tradizioni e sfide contemporanee.

La sua dichiarazione in onore degli atleti britannici alle Olimpiadi, il controverso tour di Harry e Meghan in Colombia, e le preoccupazioni legate alla sicurezza del duca di Sussex, dipingono un quadro complesso di un monarca che deve bilanciare doveri istituzionali e drammi familiari.

L’insolita passione del re per i labirinti

Forse in pochissimi sanno che a Re Carlo, da buon inglese, piacciono i labirinti. Durante il suo soggiorno estivo a Balmoral, il sovrano ha trovato il tempo di esplorare il suo nuovo labirinto a Sandringham, un progetto ispirato al dedalo che lo affascinava da bambino.

Questo interesse, che potrebbe sembrare singolare per un monarca, rivela un lato più intimo e personale di Carlo, un uomo che cerca rifugio nelle sue passioni più semplici e profonde.

Le congratulazioni reali al team olimpico della Gran Bretagna

Ma tornando alle formalità, Re Carlo, così come hanno fatto anche Kate e William, ha inviato un messaggio di congratulazioni agli atleti britannici che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi. Insieme alla Regina Camilla, il sovrano ha elogiato il talento e la dedizione degli sportivi, sottolineando come i loro successi siano frutto di anni di duro lavoro e passione.

Il re ha esteso la sua gratitudine alla Francia per l’organizzazione dell’evento e ha espresso entusiasmo per i prossimi Giochi Paralimpici, definendo gli atleti una fonte d’ispirazione per il mondo intero.

Il tour di Harry e Meghan in Colombia che non piace a Carlo

Ma veniamo alle questioni più interessanti. L’annuncio del tour imminente di Harry e Meghan in Colombia ha suscitato reazioni contrastanti. Secondo fonti vicine al Palazzo, il re non sarebbe del tutto favorevole a questa decisione, soprattutto per le preoccupazioni legate alla sicurezza della coppia.

In questo complesso scenario, la relazione tra Re Carlo e il Principe Harry appare sempre più tesa. Secondo quanto riportato da Tom Sykes, il rapporto tra il monarca e suo figlio sarebbe “completamente crollato”, con Carlo che avrebbe smesso di rispondere alle chiamate di Harry. Al centro di questa rottura vi è la disputa in corso riguardante la sicurezza del duca nel Regno Unito. Dopo il distacco dai doveri reali, Harry ha perso la protezione ufficiale, diventando di fatto un privato cittadino, sebbene con titoli nobiliari. Questo cambiamento ha portato a un contenzioso legale che ha visto il duca perdere due cause, anche se ha presentato appello.

Il silenzio del re e le tensioni familiari

Harry è convinto che suo padre potrebbe fare qualcosa per ripristinare la sua sicurezza con i bodyguard, ma dal Palazzo giungono voci secondo cui Carlo non avrebbe alcun potere su questa decisione, essendo il Ravec (coloro che si occupano della protezione dei reali) un comitato indipendente.

Questo ha creato una barriera tra padre e figlio, con il re che continua a non rispondere alle chiamate del duca. La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che, nonostante le preoccupazioni di Harry per la sicurezza della sua famiglia, il re rimane in silenzio.

Le implicazioni di questa disputa sulla sicurezza non sono solo personali, ma anche politiche. Un insider del Palazzo ha suggerito che il re potrebbe evitare di intervenire per impedire che Harry e Meghan possano stabilire una presenza regolare e non prevista nel Regno Unito, creando una sorta di “corte rivale”.