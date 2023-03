Re Carlo, chi gli ha voltato le spalle per Harry e Meghan Markle

Fonte: IPA Re Carlo perde un altro pezzo della sua famiglia

Anche se si fa parte di una grande famiglia, con un’immagine da mantenere forte e compatta, è naturale che ognuno abbia la propria opinione, anche quando sembra che tutti la pensino alla stessa maniera. Il caso “Harry e Meghan” ha sconvolto i Reali d’Inghilterra, tra accuse velate e attacchi frontali, ma nessuno ha ancora espresso un parere pubblico su quanto accaduto. Ma unendo i punti è chiaro che, ad esempio, Sarah Ferguson e le sue figlie, le Principesse Beatrice e Eugenie, hanno deciso subito da che parte stare, nonostante la Duchessa di York si dichiari neutrale in questa diatriba familiare.

Sarah Ferguson: “Non sono nessuno per giudicare Harry e Meghan”

Il 2023 sembra essere il suo anno, Sarah Ferguson è tornata prepotentemente sulle prime pagine dedicate ai Reali, questa volta non per scandali o vicende amorose, ma come personaggio amatissimo dal pubblico, sempre al fianco del Principe Andrea, come quando erano marito e moglie.

Ormai non è un mistero, i due abitano insieme, sono molto uniti, e qualcuno afferma che l’amore non sia mai finito, ma nascosto a lungo per evitare ancora polemiche e gossip. Oggi la Duchessa di York è una scrittrice affermata, e il prossimo 7 marzo arriverà in libreria A Most Intriguing Lady, il suo nuovo romanzo storico.

Proprio in occasione delle prime interviste sul suo nuovo progetto, Sarah è stata tempestata di domande sul Principe Harry e Meghan Markle: “Non ho una opinione a riguardo – ha detto la Ferguson – non sono nella posizione di giudicare nessuno, nessuno dovrebbe avere il diritto di farlo”.

La Duchessa non ha voluto sentire commenti sgradevoli sul nipote e sua moglie, ribadendo che nessuno dovrebbe interferire nella vita degli altri: “Sono stata già io vittima di pregiudizi per tutta la mia vita, non ho il diritto di giudicare i Duchi di Sussex“.

L’unico commento che ha voluto fare riguarda Lady Diana: “Sarebbe fiera di tutti e cinque i suoi nipoti”. Insomma, Sarah è davvero sopra ogni parte, o ha giocato d’astuzia?

Harry e Meghan: chi in famiglia li appoggia (e volta le spalle a Re Carlo)

Nessun membro della Famiglia Reale si è espresso a favore di Harry e Meghan, e Re Carlo, dunque, può dormire sogni tranquilli. Oppure no? Il silenzio stampa, sulla docu-serie Netflix e sull’autobiografia bomba del Principe, pare sia stato imposto da Palazzo, e quindi nessuno dei Windsor ha potuto dire la sua su ciò che sta accadendo. E se pare ovvio che il Principe William e Kate Middleton siano furiosi, non è detto che lo siano anche gli altri.

Chi volta le spalle a Carlo III? Ufficialmente nessuno, ma sembra palese che Sarah Ferguson abbia tenuto per sé la sua opinione, lanciando, comunque, dei segnali. Quando parla di diritto di vivere la propria vita, e dell’ingiustizia di essere giudicati dagli altri, la Duchessa ci sta dicendo di essere dalla parte della coppia. Anche perché, già dopo la Megxit, aveva parlato bene di Meghan, lodando il suo carattere e la sua scelta, parole non spese in favore di Kate. Sarah, inoltre, è stata a sua volta una delle vittime preferite dalla stampa, ma anche della Famiglia Reale stessa, come raccontato nella sua autobiografia.

Infine, non possiamo dimenticare, che Harry, a differenza di William, l’ha invitata e fortemente voluta al suo matrimonio, e le Principesse Beatrice e Eugenia vengono nominate più volte, e compaiono nella serie Netflix. Il legame di questa parte della famiglia è molto forte, e non si può dire lo stesso di quello con il Principe di Galles e sua moglie. Gli York hanno scelto da che parte stare, ma saggiamente preferiscono non rispondere alle domande dei giornalisti: ora c’è Re Carlo al potere, e non è il momento giusto di inimicarselo.