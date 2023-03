Carlo III, l’omaggio alla Regina Elisabetta nei suoi primi francobolli

Fonte: IPA Regina Elisabetta II e Re Carlo III

Rendere omaggio al Sovrano precedente è sempre un gesto molto intelligente, specie se era tanto amato: e non ha potuto fare altrimenti Carlo III che, in occasione dei primi francobolli con la propria sagoma, ha voluto fare un tributo a sua madre, la Regina Elisabetta II. La storia che si fonde con la famiglia, un modo per restare sempre legati a colei che ha governato per ben settant’anni, un esempio per il nuovo Re, ma anche un peso, dato il continuo confronto. Per questo, continuare a tenere viva la sua memoria, può essere un’ottima tattica per placare le sempre più numerose proteste nei suoi confronti.

I primi francobolli con la sagoma di Re Carlo

La Royal Mail ha annunciato la stampa dei primi francobolli con la silhouette di Re Carlo: come da tradizione, nel Regno Unito, così come sulle monete e banconote, viene sempre stampata la sagoma del Sovrano in carica. Un evento eccezionale per Carlo III che, dopo decenni d’attesa, vede finalmente concretizzarsi il suo ruolo tanto agognato. Con la primavera alle porte, i disegni scelti sono dei fiori tipici di questa stagione, e molto comuni in Gran Bretagna, come la rosa, la dalia e il girasole, fioriture più popolari coltivate nei giardini britannici.

La silhouette di Re Carlo è stata creata da un team di tre persone. L’illustratore Andrew Davidson ha lavorato con il responsabile del design e dell’editoria della Royal Mail, Marcus James e Ian Chilvers dell’agenzia di design Atelier Works. Ci sono dieci francobolli floreali in totale nella nuova collezione, che sarà messa in vendita al pubblico il 23 marzo 2023. Saranno un pezzo da collezione anche per i filatelisti di tutto il mondo, essendo la prima stampa con l’immagine del nuovo Sovrano, e certamente, tra qualche anno, avranno un valore economico eccezionale.

L’omaggio di Carlo a Elisabetta II sui francobolli reali

La popolarità di Re Carlo è sempre in calo, tra questioni politiche, il caso Harry e Meghan, e quel confronto con Elisabetta II che proprio non riesce a reggere. Eppure, che agli inglesi piaccia o no, è lui il nuovo Sovrano, e la sua cerimonia di incoronazione è ormai alle porte.

Nonostante, a detta dei rotocalchi del passato, il rapporto tra Carlo e sua madre non sia mai stato dei migliori, i due erano molto legati, e proprio al suo fianco la Regina ha intrapreso le sue ultime apparizioni pubbliche, nell’estate del 2022. Il Re, in occasione di un evento importante come i primi francobolli con la sua sagoma al posto di quella della madre, ha voluto comunque renderle omaggio, in un modo davvero dolce e sorprendente.

Come spiegato, i francobolli riportano dieci fiori diversi di questa stagione, e tra essi il primo della serie è la cicerchia odorosa (sweet pea), la pianta amata dalla Regina Elisabetta. Infatti, anche poche ore dopo la sua scomparsa, Carlo era apparso con un vado di questi fiori sotto braccio. Un gesto dolcissimo, di un figlio verso la madre, e un tributo necessario, per far capire agli inglesi che lui lavora seguendo il suo esempio, senza mai dimenticarla.