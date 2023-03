Harry e Meghan Markle costretti a partecipare all’incoronazione per recuperare prestigio

Dopo tutti i disastri mediatici di questi mesi, il Principe Harry e Meghan Markle hanno bisogno di riconquistare punti agli occhi del pubblico, ma anche di Hollywood. Secondo gli ultimi sondaggi, la popolarità della coppia è in calo dopo la serie Netflix Harry & Meghan e l’autobiografia del Principe, Spare. Come fare a rimediare? Secondo gli esperti l’unico modo è partecipare all’incoronazione di Re Carlo, apparire al suo fianco, e sistemare, almeno mediaticamente, a quel distacco abissale create in questi mesi. Ma sarà la soluzione giusta?

Calo di popolarità per Harry e Meghan Markle

Il Principe Harry e Meghan Markle non sono più popolari come prima. Infatti, la coppia ha perso punti agli occhi di una corposa fetta di pubblico dopo gli attacchi lanciati alla Famiglia Reale, che conserva i propri fedelissimi, disposti a proteggerli a tutti i costi. Certo è che alcune mosse mediatiche dei Duchi di Sussex non sono state proprio vincenti, e alcune occasioni, anche di passare dalla parte della ragione, sono andate perse.

Si mormora, infatti, che non solo il pubblico inglese, ma anche quello americano stia perdendo entusiasmo nei loro confronti, complice anche la scelta, in particolare di Meghan, di apparire sempre meno in pubblico. Diciamolo, i red carpet, gli eventi quotidiani, i continui cambi di look, avvantaggiano la rivale Kate Middleton, che è ogni giorno davanti alle telecamere, seminando il seme della benevolenza nei suoi confronti.

Infine, sempre secondo indiscrezioni, la coppia non è così ben voluta a Hollywood. I due avrebbero saltato una serie di party di grande portata (come il compleanno di Oprah Winfrey), e si è discusso a lungo della loro assenza al tea party dei Bafta lo scorso mese a Londra. “Non erano i benvenuti” hanno scritto i giornali, ma gli organizzatori hanno spiegato che la loro presenza non è mai stata nei piani, non facendo parte dell’ambiente.

Incoronazione di Re Carlo: perché Harry e Meghan sono costretti a parteciparvi

Secondo l’esperta reale Kinsey Schofield di Sky News Australia c’è un unico modo per rimediare a tutto questo: “Devono partecipare all’Incoronazione di Re Carlo se vogliono tornare nelle grazie di tutti“. La giornalista spiega che la cerimonia, che si terrà il prossimo 6 maggio, sarà l’occasione giusta per recuperare al danno d’immagine causato dalla loro guerra ai Windsor.

“Devono ottenere foto con Carlo, con la Regina Consorte Camilla, ma anche con il Principe William e con Kate Middleton. Devono dimostrare di essere ancora parte della Famiglia Reale, altrimenti l’interesse nei loro confronti si spegnerà per sempre” ha sottolineato la Schofield. E molti altri giornalisti sembrano essere del suo stesso avviso. E pensare che, fino a qualche settimana fa, tutti sconsigliavano ai Duchi di Sussex di prendere parte all’incoronazione di Re Carlo.

Le cose sono cambiate nei giorni scorsi, quando, il Sovrano, ha ufficializzato i titoli di Principi per Archie e Lilibet Diana, un gesto distensivo di pace nei loro confronti, confermando che, nonostante tutto, restano parte della famiglia. Ora tocca a Harry e Meghan fare la loro mossa, e tendere la mano a Carlo.