Re Carlo e le sue manie in cucina: cosa mangia e cosa è assolutamente vietato

Fonte: IPA I piatti preferiti di Re Carlo

Re Carlo è un buongustaio e ma la cucina da tutto il mondo, ma fa delle importanti eccezioni a tavola. Ci sono una serie di pietanze e condimenti assolutamente vietati, e ad ogni banchetto porta con sé una particolare qualità di sale marino. Un ex chef reale svela le sue stranezze in cucina, che in pochi conoscono.

I gusti a tavola di Re Carlo

Vi siete mai chiesti cosa mangia un Re? Dimenticate quello che ci hanno insegnato le fiabe, la dieta di Carlo III è molto ferrea, con qualche eccezione. Colazione leggera, tè delle cinque con dolci o frutta, e una cena abbondante. Il Sovrano non pranza mai, ma, come raccontato ex chef reale Darren McGrady, è un buongustaio.

“Adora i funghi selvatici e porta i suoi chef a Balmoral per mostrare loro dove si trovano i funghi migliori. Una volta li abbiamo riportati a Buckingham Palace ed erano i funghi porcini più incredibili”. Sì, perché Re Carlo sceglie con cura cosa mangiare e i prodotti da usare, assolutamente biologici e per una cucina più che possibile organica.

Ci sono anche un po’ di stranezze, o meglio di preferenze e di cibi che non devono assolutamente arrivare sulla sua tavola. Pensate, il Re non ama il cioccolato e non beve caffé, non per scelta ma perché proprio non gli piace. Così come l’aglio, i suoi pasti possono essere sì abbondanti, ma leggeri. Ma la curiosità più particolare è che porta con sé sempre un piccolo contenitore d’argento per il sale marino Maldon, e il suo cuscino preferito su cui sedersi.

Insomma, quando c’è un banchetto, si può subito individuare dove sarà seduto Carlo.

Re Carlo da sempre aperto alle altre culture (anche in cucina)

Che Re Carlo sia sempre stato un estimatore delle culture di tutto il mondo non è una novità: la sua apertura anche alle altre confessioni religiose, in passato, gli ha causato qualche attrito con Buckingham Palace, ma lui ha continuato il suo viaggio culturale e diplomatico in tutti i continenti.

E in questi giorni ha aperto le porte del Palazzo alle comunità dell’est e del sud-est asiatico, per ringraziarle del contributo che danno alla Gran Bretagna. Re Carlo e la Regina consorte Camilla hanno dialogato con ospiti illustri, come la modella e conduttrice tv di origini cinesi Alexa Chung e il designer John Rocha, irlandese nato a Hong Kong da famiglia cino-portoghese.

E ovviamente non poteva mancare la cucina orientale, in particolare coreano. In questa occasione il Sovrano ha confidato di apprezzarla molto, e di aver assaggiato la cugina di tutto il mondo. L’unico limite? Il piccante che, Carlo, sembra proprio non riesca a digerire.

“Ha detto di essere un grande fan del cibo, anche quello coreano” hanno raccontato gli YouTuber Joshua Carrot e Oliver Kendal, che ospitano il canale Korean Englishman, incentrato sulla condivisione della cultura e del cibo sudcoreano. “Gli piace tutto a meno che non sia un po’ troppo piccante“. Insomma, altre pietanze da aggiungere alla lista dei sì e dei no alla sua tavola.