Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: il drammatico appello ai figli

"Per favore, ragazzi, non rendete i miei ultimi anni una miseria": Carlo non sopporta più la divisione dei figli e rivolge loro un drammatico appello

Fonte: IPA Da William a Sophie di Edimburgo, chi c’era alla cerimonia del Commonwealth Day

Carlo trascorre il fine settimana a Sandringham insieme a Camilla dopo aver presenziato ad alcuni incontri istituzionali a Buckingham Palace, ma veglia costantemente sulla Monarchia e sulla Famiglia Reale, in particolare sui suoi figli William e Harry che hanno dimostrato a che punto è il loro rapporto, ossia inesistente, tanto da costringere il padre a un disperato appello.

Carlo, appuntamento disastroso tra William e Harry

È mancato poco che William e Harry si incontrassero lo scorso giovedì a un evento dedicato a Diana, nemmeno il ricordo della loro mamma scomparsa tragicamente nel 1997 riesce a riavvicinarlo. Il rapporto tra i due fratelli è ormai inesistente, non si parlano da oltre un anno e quello che è peggio, se possono, si mettono i bastoni tra le ruote. William impedisce il ritorno di Harry a Corte, anche in questo momento di bisogno dell’economia, e Harry cerca di mettere in ombra il fratello maggiore appena può. E la serata per Diana è stata in effetti un’occasione ghiotta per farsi i dispetti, con la complicità di Meghan.

Così, William ha partecipato di persona ai Diana Legacy Awards al Museo della Scienza dove ha tenuto un discorso per i 25 anni dell’associazione. Il Premio Diana è stato istituito infatti due anni dopo la morte della Principessa.

Appena Will se ne è andato, Harry si è collegato in video chiamata all’evento e con un sorriso stampato in faccia ha fatto un breve intervento: “Mia mamma sarebbe incredibilmente orgogliosa di tutto il lavoro che avete svolto, sono molto orgoglioso anche io e vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e che state facendo”. E poi ha aggiunto: “Mi dispiace non poter essere lì. Vorrei poter essere lì con voi ragazzi”. Ha poi ringraziato il gruppo per aver preservato l’eredità della madre.

Harry ha fatto una buonissima impressione e qualcuno ha commentato: “Che ragazzo stimolante”. Insomma, il Duca del Sussex ha rubato letteralmente la scena al fratello.

L’appello di Carlo ai figli

Carlo temeva esattamente questo, ossia che i contrasti tra William e Harry si potessero riflettere in questo appuntamento dedicato a Diana. Un’occasione che anziché legare avrebbe gettato nuova benzina sul fuoco. Il divario tra i due fratelli non è mai stato così ampio e fa molto soffrire Carlo che vorrebbe superare queste divisioni.

Anzi vorrebbe proprio ricucire il rapporto col secondogenito, ma William ha eretto un muro tra lui e il fratello, sembra incapace di perdonarlo. Al contrario Harry cercherebbe la riconciliazione col fratello maggiore, ma ogni volta che sembra ci sia un possibile riavvicinamento, combina qualche pasticcio, dice una frase di troppo che agli occhi del Principe del Galles è imperdonabile.

Oltre ai problemi legati alla Monarchia, Carlo però continua nel tentativo di riallacciare i rapporti e lavora su entrambi i figli, fino a spingersi a pronunciare frasi di questo tenore: “Per favore, ragazzi, non rendete i miei ultimi anni una miseria“. Una sorta di drammatico appello, per altro disatteso, lanciato ai figli subito dopo il funerale del Duca di Edimburgo.