Rania di Giordania superlativa con il caftano ricamato in oro

Rania di Giordania, abito caftano superlativo. E Camilla in verde pastello

Rania di Giordania celebra la Festa della Donna con un abito divino che rappresenta l’unione tra il mondo occidentale e orientale, si tratta di un thobe color crema, finemente ricamato in oro che la rende semplicemente superlativa.

Rania di Giordania, il discorso del Re per le donne

In occasione della Giornata Internazionale delle donne, Rania di Giordania e suo marito Abdullah hanno voluto rendere loro omaggio, sia con un messaggio su Instagram sia incontrando a Palazzo Al Husseiniya un gruppo di giordane provenienti da diversi governatorati. I Sovrani hanno offerto loro una sontuosa colazione.

Come riporta il Jordan Times, Re ha evidenziato il ruolo politico, economico e culturale vitale delle donne nella società giordana, aggiungendo che sono un esempio di generosità e risultati raggiunti e soprattutto ha ribadito la loro importanza nel processo di modernizzazione del Paese.

A sua volta Rania di Giordania ha espresso tutto il suo sostegno alla politica di suo marito e lo ha ringraziato per aver creato opportunità per tutte le donne e per aver creduto in esse come un partner integrale nel progresso della nazione. La Regina sponsorizza il lavoro femminile e spesso visita centri e associazioni che promuovono l’artigianato e la manifatturiera locale.

Rania di Giordania, il caftano divino

Per questo incontro particolarmente significativo, Rania ha voluto celebrare lo stile e la moda del suo Paese indossando uno spettacolare caftano crema, lungo fino ai piedi, con spacchi laterali, scollo orientale e impreziosito da ricami in oro e altri colori neutri sul corpetto, sulla tunica, sui polsini. L’abito è stato realizzato da Enma Al Ahmed ed è la prima volta che la Sovrana lo indossa.

Altrettanto raffinati sono gli accessori: una piccola baguette chiara, di Dara Hamarneh e delle originalissime décolletée bianche del brand di lusso inglese, Jennifer Chamandi, modello Lorenzo. A pranzo Rania porta i lunghi capelli sciolti ed è l’unica tra le invitate a non indossare il velo.

Il messaggio di Rania di Giordania

Sul suo profilo Instagram ufficiale Rania di Giordania ha voluto dare un suo messaggio personale alle donne che “mettono amore in tutto ciò che fanno!”. Moltissimi i commenti a sostegno della Regina e del Re e riconoscono a lei una supremazia in fatto di stile e classe.