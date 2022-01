Rania di Giordania, gli auguri più belli per il Re e il Principe Hashem

Haya bint Hussein, chi è la cognata di Rania di Giordania

Il 30 gennaio per la Famiglia Reale della Giordania è decisamente un giorno speciale in cui si festeggia non uno ma ben due compleanni. A compiere gli anni, infatti, sono il Re ʿAbd Allāh II e il Principe Hashem, figlio dei sovrani. Rania di Giordania, per quest’occasione speciale, ha pubblicato sul suo profilo Instagram gli auguri a entrambi, separatamente, dedicando un breve ma importante messaggio a ognuno di loro.

Rania di Giordania, gli auguri al Re e al Principe su Instagram

Rania di Giordania ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram due messaggi di auguri, uno in occasione del compleanno di suo marito, Re di Giordania, e uno per il loro figlio, quartogenito della coppia Reale, il Principe Hashem. Entrambe le dediche sono state accompagnate da una foto con il diretto interessato, in una dolce posa, soprattutto per quanto riguarda quella con il figlio.

Entrambi nati il 30 gennaio, a distanza di quarantatré anni (Il Re ‘Abd Allah II classe 1962, il Principe 2005), per la Famiglia Reale è un giorno speciale con un doppio festeggiamento, e la Regina Rania ha voluto celebrare questo grande evento in modo molto naturale, come farebbe una comune mamma e moglie. “Possano i tuoi anni essere pieni di amore e di luce. Buon compleanno, principe Hashem”, ha scritto la Sovrana accanto alla foto con suo figlio che ha compiuto 17 anni. Uno scatto dolce, in cui lei lo abbraccia teneramente e sorridono entrambi.

Il messaggio per il marito, Re di Giordania, è ugualmente breve ma pieno d’amore: “Il mio cuore ospita un re”. Poche parole che racchiudono un grande significato e accompagnate da una foto della coppia reale sorridente e vestita in bianco. Gli scatti sembrano appartenere allo stesso giorno in cui la Famiglia si è fatta fotografare insieme in occasione delle feste natalizie, per il quale la Regina Rania aveva pubblicato una foto con il marito e i quattro figli in modo da augurare a tutti anche un buon anno nuovo.

Rania di Giordania, il divorzio reale

Tra le ultime vicende che hanno coinvolto la Famiglia Reale di Giordania, c’è sicuramente quella del divorzio della Principessa Haya Bint Hussein, cognata della Regina Rania e sorellastra di Re ‘Abd Allah II. Haya Bint Hussen, infatti, si è trovata a dover affrontare la separazione con lo sceicco Mohammed Al Maktoum, sovrano di Dubai nonché uno degli uomini più ricchi del mondo.

La notizia ha avuto così tanta risonanza per via della cifra esorbitante ottenuta dalla Principessa, cognata di Rania di Giordania, con il divorzio: 251 milioni di sterline solo per lei, oltre al mantenimento dei loro due figli, Jalila e Zayed, che ammonta a 290 milioni di sterline.

Sposati dal 2004, la causa che avrebbe portato alla fine della relazione tra i due coniugi sarebbe un tradimento della Principessa nei confronti di Mohammed Al Maktoun, e la cifra ottenuta dalla stessa avrebbe una motivazione importante di fondo. I legali di Haya Bint Hussen hanno ritenuto opportuno che quella somma esorbitante fosse necessaria per tenere il più possibile in sicurezza la Principessa e i suoi due figli dall’ex marito.