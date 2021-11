Rania di Giordania, l’abito da Regina che solo lei può indossare. E Camilla si riscatta

Rania di Giordania, abito caftano superlativo. E Camilla in verde pastello

Rania di Giordania invita a Palazzo, insieme a suo marito Abdullah II, Carlo e Camilla per una cena privata e si supera con un magnifico look bianco e oro, da Regina, che solo lei sa indossare con tale classe e allure. Di fronte a tanta eleganza però anche la Duchessa di Cornovaglia si impegna a sfoggiare un outfit adeguato, per non sfigurare.

Rania di Giordania, il look da Regina

Dopo aver accolto i suoi ospiti con un magnifico cappotto bianco e accessori metal griffatissimi, Rania di Giordania non smette di incantare. Per la cena a Palazzo in forma strettamente privata, opta per un abito-caftano a più strati che creano un magnifico effetto morbido e voluminoso.

Cintura gioiello Puoi acquistare online una versione simile alla cintura di Rania di Giordania

Rania di Giordania, scarpe e cintura gioiello

Il look dallo stile volutamente orientale si compone di un vestito caftano con maniche ampie e scollo a V con bordi riccamente ricamati in oro, a disegni geometrici. L’abito, aperto sul davanti, rivela una larga sottogonna, di un bianco candido, mentre una cintura con fermaglio a forma di fiore, impreziosito da perle, segna il punto vita slanciandolo. Ai piedi la Regina indossa le sue décolletée dorate di Dior che coordina a una clutch metal.

Proprio come per il look da giorno, Rania propone una mise serale che gioca sul contrasto tra il bianco e l’oro, dove il primo simboleggia purezza e semplicità, mentre il secondo opulenza e potere. Dunque, un vero e proprio outfit da Regina che solo lei può indossare con una raffinatezza innata.

Camilla in verde menta si riscatta

Al suo fianco, Camilla Parker Bowles si riscatta con l’abito da sera dopo lo scivolone di stile con la mise a fiorellini. La moglie di Carlo sceglie un lungo vestito verde pastello, molto delicato, impreziosito da paillettes sia sul corpetto che sulla gonna, che ha abbinato ad accessori argento.

Come è stato sottolineato dal Daily Mail, il celebre caschetto biondo di Camilla era perfettamente pettinato, neanche un capello era fuori posto. E ha perfino osato con un po’ di blush per rendere le sue guance rosee. La Duchessa è apparsa di buonumore mentre conversava sorridendo con Rania di Giordania. Carlo invece si è intrattenuto con il Re Abdullah.

Camilla in total white

Lasciati i Reali di Giordania, Carlo e Camilla hanno trascorso la serata successiva con l’ambasciatore britannico presso il Jordan Bridhet Brind. Per l’occasione la Duchessa ha indossato un completo total white, caftano e pantaloni dai volumi extra large, e ballerine ricamate.