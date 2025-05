Rania di Giordania e il problema di salute che la blocca a letto

Per la prima volta in 26 anni, Sua Maestà ha saltato le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza in Giordania ed è stata costretta a seguirle da casa

Giorni complicati per Rania di Giordania. La moglie di Re Abd Allah II è stata costretta a rivedere la sua agenda per un problema di salute che da giorni la tiene bloccata a letto. E per questo motivo, dunque, non era presente alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza in Giordania, un evento a cui non è mai mancata in ventisei anni, cioè da quando il marito è salito al trono.

Rania di Giordania sta male

Rania di Giordania ha parlato apertamente del suo doloroso problema di salute, a causa del quale non ha potuto partecipare alle celebrazioni del 79° anniversario dell’Indipendenza della Giordania insieme a Re Abd Allah.

Sua Maestà è bloccata a casa dopo aver ricevuto un intensivo trattamento per il mal di schiena. Pare che per lo stesso motivo abbia saltato il matrimonio della nipote Aisha.

La 54enne ha condiviso una foto che la ritrae mentre si gode la convalescenza sul divano, insieme alla figlia, la Principessa Iman.

“Buon Giorno dell’Indipendenza alla nostra amata Giordania! – ha scritto Rania su Instagram – Non vedevo l’ora di celebrare questa giornata insieme a Sua Maestà come ogni anno, ma sto seguendo da casa dopo le cure per il mal di schiena, con la mia cara Iman che mi tiene gentilmente compagnia”.

Numerosi i commenti di supporto da parte di sudditi e semplici fan: “Guarisci presto, auguro alla queen una pronta guarigione”, ha replicato un’utente. “Guarisci presto…buon giorno dell’Indipendenza”, ha aggiunto un altro. E poi ancora: “Cara Regina, possa tu non vedere il male e vivere mille volte in buona salute”.

Rania assente alla festa nazionale di Giordania

Dunque, madre e figlia hanno dovuto seguire in televisione la parata, alla quale erano presenti Re Abdullah e gli altri figli, Hussein, Salma e Hashem, nonché la madre del monarca, la Principessa Muna, che non si vede molto spesso agli eventi istituzionali.

In assenza di Rania, da sempre protagonista di questa festa nazionale, molti erano pronti a concentrarsi sulla nuora Rajwa. Ma anche la moglie del Principe Hussein era assente sebbene abbia ripreso il suo programma ufficiale qualche mese fa, e non esista al momento una spiegazione ufficiale sul perché non abbia accompagnato la famiglia hashemita.

La Principessa Salma è stata l’unica rappresentante femminile e così è stata lei a catturare la maggior parte dell’attenzione, con un abito in stile caftano a cui ha aggiunto una cintura dorata, e scarpe abbinate di Jennifer Chamandi, uno dei marchi preferiti della madre. E non a caso la stessa Rania ha condiviso sul web una foto dei suoi due figli più piccoli durante i festeggiamenti, aggiungendo la scritta “amori miei”.

La notizia del mal di schiena della Regina Rania è arrivata tre mesi dopo il ricovero del monarca in ospedale per un intervento chirurgico all’ernia, che si è svolto presso il King Hussein Medical Centre. Un intervento perfettamente riuscito che ha permesso poi al monarca di tornare ai suoi soliti incarichi.

Impegni addolciti dall’arrivo di due nuovi membri nella royal family: ad agosto 2024 è arrivata la prima nipotina Iman, la piccola che porta lo stesso nome della zia e figlia del Principe ereditario Hussein di Giordania e della moglie, la Principessa Rajwa. Invece lo scorso febbraio è nata Amina, la primogenita della principessa Iman, secondogenita di Rania.