Rania di Giordania, lo spettacolare matrimonio della nipote Aisha. Ma lei non c’è

Fonte: Getty Images Rania di Giordania

Rania di Giordania è la grande assente alle nozze della nipote, la Principessa Aisha bint Faisal, con Karim Al Mufti. Ma la Regina è stata egregiamente sostituita dalla nuora Rajwa.

Rania di Giordania, il Royal Wedding della nipote Aisha

La Principessa Aisha bint Faisal e Karim Al Mufti si sono sposati il 12 maggio con la cerimonia Katb Al Kitab presso il Palazzo Zahran di Amman. Al loro matrimonio erano presenti il Re Abdullah II di Giordania, marito di Rania e zio della sposa, il Principe ereditario Hussein e sua moglie Rajwa che ha fatto gli onori di casa, sostituendo la Regina.

La cerimonia si è svolta in modo tradizionale che comprende la preghiera con i palmi delle mani rivolte verso l’alto. Nel rito nuziale questo gesto assume un significato ulteriore, in quanto gli sposi affidano la loro unione a Dio davanti alla comunità, mettendosi sotto la Sua protezione.

Principessa Aisha, l’abito da sposa di Phillipa Lepley

Aisha ha scelto di indossare per il suo matrimonio uno splendido abito da sposa bianco, creato da Phillipa Lepley. L’abito in raso senza spalline era composto da un corpetto in pizzo a collo alto e con mezze maniche che coprivano le spalle, una fascia a sottolineare al vita stretta e una gonna a palloncino sovrapposta alla longuette.

Completavano il look da sposa, un velo finemente ricamato e un bouquet di mughetti, molto semplice ed essenziale.

Principessa Aisha, la tiara con fiori di diamante

Anche perché a impreziosire l’outfit di Aisha c’erano dei preziosissimi gioielli. A cominciare dalla tiara di fiori di diamanti, indossata da sua sorella, la principessa Ayah, nel 2014 in occasione del suo matrimonio. Aisha ha abbinato il diadema a dei classici orecchini di diamanti e a un semplice bracciale tennis in diamanti.

Questi gioielli hanno reso ancora più glamour il look della sposa che si è ispirato all’abito indossato da Grace Kelly per il matrimonio col Principe Ranieri, un modello insuperabile per le successive spose reali, tra cui Kate Middleton.

Rajwa di Giordania sostituisce Rania al Royal Wedding

La Corte Reale Hashemita si è congratulata con Sua Altezza la Principessa Aisha bint Faisal e con Karim Al Mufti per questa gioiosa occasione, augurando loro una vita piena di felicità e armonia.

Al Royal Wedding però Rania di Giordania non era presente. In ogni caso, la Famiglia Reale era rappresentata da Abdullah II, da suo figlio Hussein, amico intimo dello sposo, e da Rajwa che ha indossato un semplice abito in seta, color bronzo scuro.

Chi è la Principessa Aisha

Aisha bint Faysal di Giordana è figlia della Principessa Alia e del Principe Faysal bin al-Husayn, fratello minore di Re Abdullah II di Giordania, che è dunque suo zio.

Aisha ha una gemella identica a lei, la Principessa Sara che ha annunciato il suo matrimonio a inizio anno. Ma ha anche una sorella maggiore, la Principessa Ayah e un fratello, il Principe Omar.