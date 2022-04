Rania di Giordania, il gesto che mette fine a un incubo: salvo suo marito

Haya bint Hussein, chi è la cognata di Rania di Giordania

È la fine di un incubo per Rania di Giordania e soprattutto per suo marito, il Re Abd Allah II. Infatti il Principe Hamzah bin Hussein ha rinunciato al titolo e a ogni pretesa sul trono. Il pericolo di un rovesciamento di potere è quindi scongiurato. Il cognato di Rania ha ammesso il proprio errore e si è scusato con l’attuale Sovrano, dopo mesi agli arresti domiciliari. D’altro canto, la famiglia di Abd Allah è molto movimentata. Una delle sue sorellastre ha ottenuto uno dei divorzi più redditizi al mondo.

Rania di Giordania, il cognato rinuncia al trono

Il Principe Hamzah bin Hussein, che lo scorso anno mise in serio pericolo il trono di Abd Allah II e di conseguenza il ruolo di Rania di Giordania, ha annunciato su Twitter di rinunciare ad ogni pretesa sulla Corona di Giordania e anche al titolo nobiliare. Nel messaggio si legge: “Sono giunto alla conclusione che le mie convinzioni personali, inculcate da mio padre, e alle quali ho cercato di aderire nella mia vita, non sono in linea con gli approcci, le tendenze e la modernità metodi delle nostre istituzioni”.