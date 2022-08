Rania di Giordania, l’abito bicolore è il look perfetto per le sere di fine estate

Fonte: IPA Rania di Giordania, l’abito ricamato per l’Iftar è un sogno

Rania di Giordania ha avuto un importante incontro che, dal primo pomeriggio, è proseguito sino al sopraggiungere della sera. E per questo motivo, pur essendo ancora estate, ha scelto un look perfetto per affrontare sia il caldo di fine agosto che la tiepida brezza che arriva quando scende il sole. Bellissima ed elegante come sempre, il suo abito è un vero sogno: assolutamente da imitare.

Rania di Giordania, il look di fine estate

Agosto è quasi giunto al termine, e le caldissime giornate estive lasciano il posto a serate più lunghe, caratterizzate da temperature miti. Rania di Giordania ne ha approfittato per sfoggiare un capo d’abbigliamento preziosissimo, l’ideale proprio per questa fine d’estate. La Regina consorte, che in fatto di eleganza ha sempre avuto un’attenzione particolare, ha preso parte ad un evento importante che l’ha vista incontrare alcuni membri della Shabab 42 Foundation, in una location davvero speciale. Per l’occasione, Rania ha infatti visitato la deliziosa Carob House, una vera e propria fattoria situata a Madaba, nel cuore della Giordania.

Una lunga tavolata ha accolto la Regina e i suoi ospiti, per assaporare specialità tipiche coltivate in loco, in un pomeriggio all’insegna della buona compagnia. Il look scelto dalla moglie di Re Abdallah II sembra essere fatto su misura proprio per un evento del genere: si tratta di un abito di classe, ma al tempo stesso fresco e giovanile. Il vestito è davvero splendido: il corpetto morbido con plissettatura e bottoncini che si allacciano sino ad una modesta scollatura si abbina perfettamente alla gonna lunga poco sotto il ginocchio, stretta in vita da una cintura a fascia.

Bellissimo anche il colore, un meraviglioso blu notte che sfuma in un tenue bianco e, a poche decine di centimetri dall’orlo della gonna, in un grazioso rosa scuro. Le maniche a tre quarti, leggermente arrotolate sul gomito, sono l’ideale per le serate più fresche. Rania ha completato il suo look con pochi dettagli ben abbinati: un paio di décolleté dal tacco a spillo con cinturino sul piede, anch’esse blu notte, e un orologio che spicca al suo polso.

Rania di Giordania, il suo momento d’oro

La Regina sta vivendo mesi davvero pieni di impegni, ma anche ricchi di soddisfazioni. Solo qualche giorno fa ha compiuto 53 anni, e ha festeggiato rilasciando tre foto meravigliose che dimostrano come, per lei, il tempo sembra veramente non passare mai. E non solo: l’intera Famiglia Reale è in festa per l’annuncio tanto atteso, quello del fidanzamento del primogenito di Rania e Abdallah II. Il Principe Hussein, erede al trono di Giordania, presto sposerà la sua amata Rajwa Al Saif con un matrimonio che sarà sicuramente sfarzosissimo.

Hussein, d’altra parte, non è l’unico ormai pronto a fare il grande passo. Poco prima della notizia delle sue future nozze, la Casa Reale aveva festeggiato il fidanzamento della sorella minore Iman bint Abdullah II: la Principessa, secondogenita di Rania, si unirà in matrimonio con Jameel Thermiotis. Insomma, nei prossimi mesi ci sarà sicuramente gran fervore a Palazzo, per i preparativi di ben due cerimonie da sogno. E la Regina non potrebbe essere più felice: “Non credevo fosse possibile avere così tanta gioia nel mio cuore” – ha scritto nell’annunciare le nozze del Principe Hussein.