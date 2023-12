Il Principe William in divisa militare e privo della sua Kate al fianco: un ritorno al passato per l'erede al trono

Fonte: IPA Principe William

Trascorsi ben tredici anni dall’ultima volta, il Principe William è tornato a indossare la sua uniforme della Marina. Lo ha fatto per la sua visita presso la Britannia Royal Naval College di Dartmouth, in rappresentanza di suo padre, il Re Carlo III.

Sembra trascorso un secolo da quell’ultima volta. Era il 2010 e lui aveva 28 anni (oggi sono 41). Era l’anno del fidanzamento ufficiale con Kate Middleton, sposata l’anno dopo. Ben tre anni prima della nascita del suo primogenito, George. Un vero e proprio tuffo nel passato, dunque.

William in divisa ufficiale

La stampa britannica ha rapidamente proposto un confronto tra la versione odierna e quella di tredici anni fa. Da dire come quest’ultima non sfiguri affatto. Tanto è cambiato, basti guardare alla capigliatura, ma oggi il Principe William si è mostrato sereno e gioviale.

Nonostante le tante voci sulla sua famiglia e gli effettivi dissidi in atto, nulla pare in grado di scalfire il suo sorriso. La sua apparizione è stata concordata in occasione di una parata che ha coinvolti 202 cadetti della Royal Navy e ufficiali internazionali provenienti da Oman, Kuwait, Bangladesh e Trinidad e Tobago.

Fonte: IPA

Un’occasione ufficiale che lo ha visto non affiancato da sua moglie o dai suoi figli. Solo, per quanto possa esserlo un membro della Famiglia Reale, al centro di numerosi scatti divenuti già virali. In tantissimi online hanno apprezzato enormemente la divisa, vedendo in lui il Re che un giorno diventerà.

Ritorno al passato

Nel corso di questo impegno ha inoltre incontrato sia il personale che i cadetti, sullo storico Quarter Deck. Tra questi spazio tanto a coloro che hanno preso parte alla parata quanto ai loro istruttori. Questi ultimi sono stati in grado, nel corso di 29 settimane, di trasformare dei civili in giovani ufficiali della Marina. Messi alla prova in differenti scenari, in classe, a Dartmoor, sul fiume Dart e in mare, salendo a boro di una vera nave da guerra operativa.

Nel corso della sua carriera militare, il Principe William ha frequentato un corso di formazione presso il Britannia Royal Naval College. Era il 2008 e questa fase lo ha visto seguire le orme di suo padre Carlo e suo nonno, il Duca di Edimburgo.

Fonte: IPA

Rivivere tutto ciò, seppur da spettatore, gli ha procurato un enorme soddisfazione. Il suo costante sorriso parlava chiaro. Avvolto nel suo cappotto da trincea, con bottoni dorati e un berretto navale, ha fatto la sua figura, eccome. A completare il look militare anche l’immancabile spada.

Gli impegni di Natale

Quello natalizio è un periodo particolarmente ricco di impegni per la Famiglia Reale, con William e Kate che seguiranno una tradizione alquanto bizzarra. A Natale mangeranno separati. Ciò avviene durante il pranzo festivo a Sandringham House, che vede uomini e donne divisi prima della colazione.

La loro giornata prosegue poi con la funzione religiosa presso Santa Maria Maddalena, per poi dare il via all’aperitivo nella residenza di campagna, ora di proprietà di Re Carlo III. Non si conosce l’esatto motivo della separazione, ma si ritiene sia utile a concedere il necessario tempo alle donne di prepararsi, nel rispetto del protocollo, per la cerimonia. Il primo incontro dei Reali, di fatto, è alle 16.00 per il tè.