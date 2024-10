William senza freni, se la spassa con gli amici e lascia a casa Kate Middleton

Fonte: Getty Images William scatenato allo stadio

William si è lasciato decisamente andare. Tifo sfrenato allo stadio con gli amici senza Kate Middleton e i figli. Il Principe del Galles non si era mai comportato così in pubblico, ma la vittoria dell’Aston Villa contro il Bayern Monaco in Champions League gli ha fatto dimenticare ogni codice di comportamento.

William allo stadio senza Kate Middleton

Così, mentre veniva condivisa la prima foto di sua moglie Kate Middleton dopo la fine della chemioterapia, durante un toccante incontro a Windsor, il Principe William si è scatenato nel tifo. Sembrava davvero un’altra persona, rispetto all’uomo posato e composto che conosciamo.

Insomma, la fede calcista lo ha trasformato e poi finalmente si è preso una serata libera dagli impegni di Corte e dalla famiglia. Allo stadio questa volta ci è andato da solo, non ha voluto nemmeno suo figlio George che probabilmente non poteva fare tardi perché l’indomani doveva andare a scuola.

William ha quindi goduto della compagnia di qualche amico e insieme si sono goduti la storica vittoria dell’Aston Villa, la sua squadra del cuore.

Fonte: Getty Images

William, tifoso scatenato

Il Principe del Galles ha esultato sugli spalti, saltando in piedi, gesticolando, facendo smorfie di ogni genere, soffrendo ed esaltandosi del risultato ottenuto. Ha anche alzato i pugni in segno di vittoria, ha persino fatto il gesto del pollice in su, rivolgendosi a un altro tifoso. Alla fine della partita ha abbracciato i suoi amici. E ha commentato: “Ho perso la voce. Non ci posso credere. 42 anni”.

Tutti conoscono la sua passione per il calcio, ma nessuno si sarebbe aspettato un tale trasporto. D’altro canto, che fosse la sua serata libera, era chiaro anche dall’abbigliamento. Spesso William allo stadio è costretto a indossare giacca e cravatta, ma questa volta ha optato per un look più casual, giubbotto blu e jeans. Per non parlare della barba lunga che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi.

Insomma, altro che principe, William sembrava quasi un ultrà, una trasformazione radicale. È evidente che per una sera non ha pensato ad altro che a divertirsi e a godersi una vittoria che l’Aston Villa attendeva da troppo tempo.

Fonte: Getty Images

William si lascia andare dopo la malattia di Kate Middleton

Ma non c’è solo la fede calcistica dietro l’esultanza di Will. Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili per lui, sia suo padre Carlo che sua moglie Kate ammalati di cancro, i doveri della Corona da gestire, suo fratello Harry che continuava a malignare contro la Famiglia Reale.

Per un momento William si è sentito libero da tutto questo e si è sfogato con un tifo oltre i limiti che ha fatto però divertire molto i suoi fan e i suoi sudditi.

Il Principe del Galles ha voluto sostenere anche ufficialmente la sua squadra pubblicando sul profilo X suo e della Principessa di Galles questo messaggio: “42 anni dopo, le nostre leggende vincitrici della Coppa dei Campioni del 1982 sono qui per una serata storica per @AVFCOfficial”.