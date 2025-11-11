Principe Leka di Albania e la fotografa Blerta Celibashi sono ufficialmente fidanzati: ecco l'anello meraviglioso regalatole

Il divorzio del Principe Leka II di Albania ha fatto decisamente discutere. Un tema tornato centrale in ambito “gossip reale”, considerando l’annuncio del suo nuovo fidanzamento ufficiale. La sua futura principessa è Blerta Celibashi. Ancora una volta la sua scelta è ricaduta per una persona al di fuori delle famiglie di “sangue blu”. Dopo la cantante e attrice Elia Zaharia, ha ora donato un prezioso anello a una giovane fotografa.

Il secondo matrimonio del Principe Leka

È trascorso appena un anno e mezzo dal clamoroso divorzio che aveva scosso la monarchia albanese. Il Principe ereditario Leka II non solo ha trovato una nuova compagna in questo lasso di tempo (cosa normale), ma le ha anche fatto la proposta.

L’annuncio ufficiale è giunto il 12 ottobre tramite un post Instagram condiviso con la nuova compagna, la fotografa Blerta Celibashi.

“La Famiglia Reale è lieta di annunciare il fidanzamento di Sua Altezza Reale, il principe ereditario Leka II d’Albania, con la signorina Blerta Celibashi. Il fidanzamento è stato celebrato con gioia l’11 ottobre 2025 a Ksamil, nel sud dell’Albania, alla presenza di familiari e amici”.

L’annuncio è stato accompagnato da due foto, che mostrano la coppia in un caloroso abbraccio e poi al fianco della piccola principessa Géraldine, la figlia che Leka ha avuto dal suo primo matrimonio con Elia Zaharia.

L’anello di fidanzamento

A settembre 2024, l’amore tra Leka e Blerta era divenuto pubblico, dopo mesi di indiscrezioni. I media albanesi sono certi che la frequentazione abbia avuto inizio molto prima, durante la fase di profonda crisi coniugale del Principe.

Leka ha però ribadito come non ci sia stato alcun tradimento nei confronti dell’ex moglie: “La separazione è avvenuta in più fasi, prima emotiva, poi fisica e, infine, legale. Vivevamo sotto lo stesso tetto ma da estranei. Le foto di famiglia pubblicate allora erano soltanto una cartolina, del tutto falsa”.

Molto provato da questo lungo divorzio, il Principe ha tentato di proteggere sua figlia, che ha descritto come l’unica vittima di quanto accaduto: “Una bambina meravigliosa, che è la mia priorità assoluta”.

Alla sua futura moglie Blerta è stato donato uno splendido anello, mostrato in uno scatto su Instagram. Secondo degli esperti, il valore stimato del dono d’amore si aggirerebbe tra i 90.000 e i 135.000 euro. Si tratta di un anello con diamante ovale montato su una sottile fascia pavé. Un design di certo regale ma, al tempo stesso, sobrio. Un simbolo d’amore che non mira all’ostentazione.

Chi è Blerta Celibashi

Cosa sappiamo della futura Principessa Blerta Celibashi? Ha poco più di 27 anni ed è una fotografa albanese, ben nota per i suoi servizi matrimoniale. Ora tocca però a lei ricevere degli scatti di pregio alle proprie nozze.

È divenuta una figura molto apprezzata nel suo campo, anche all’estero, soprattutto per l’eleganza naturale dei suoi ritratti. La sua vita è stata condotta in ambiti ben distanti da quelli regali ma, nonostante ciò, ha dimostrato di sapersi muovere con grazia nel mondo dell’aristocrazia europea. Da mesi infatti accompagna Leka in eventi ufficiali. Che sia il lieto fine tanto atteso per il Principe?

