Chi è Blerta Celibashi, la splendida fidanzata del Principe Leka

Il Principe Leka II d’Albania, unico erede della dinastia Reale, è apparso per la prima volta in pubblico con la nuova compagna, Blerta Celibashi, in occasione di un impegno ufficiale. L’evento, tenutosi presso la Fondazione Regina Géraldine, ha rappresentato non solo un passo rilevante nella vita pubblica del Principe, ma anche un debutto significativo per Blerta, che sembra destinata ad assumere un ruolo sempre più visibile accanto a lui.

Chi è la nuova fidanzata del Principe Leka

Durante la visita, la giovane ha dimostrato di possedere un’eleganza sobria ma determinata. Ha scelto un look composto da una camicia bianca oversize di taglio impeccabile, pantaloni skinny scuri e le intramontabili Stan Smith. Una scelta di semplicità, la sua, che però trasmetteva naturale sicurezza e uno stile moderno, distante dalla rigidità di certi codici Reali. I capelli castani, lasciati sciolti in onde morbide, ne sottolineavano l’aspetto fresco e spontaneo. Accanto a lei, il Principe Leka, 43 anni, ha optato per un abbigliamento informale ma curato: blazer grigio, camicia bianca e jeans, in perfetto equilibrio con l’immagine smart-casual della compagna.

La coppia è stata immortalata mentre conversava con i bambini e gli insegnanti della Fondazione, condividendo momenti di affettuosa complicità. Alcune fotografie li mostrano mano nella mano durante una passeggiata nel parco, segno di un’intesa che va oltre l’occasione ufficiale. A confermarlo sono state anche le parole del Principe, che sui social ha voluto ringraziare Blerta per il suo sostegno, descrivendola come una presenza che sa “aggiungere luce e amore a ogni iniziativa”.

Per Blerta Celibashi, questo primo impegno istituzionale è molto più di un’apparizione mondana: rappresenta l’ingresso in un contesto in cui filantropia, tradizione e visibilità internazionale si fondono in un unico obiettivo. La sua partecipazione lascia intuire l’inizio di una relazione più profonda, orientata a un futuro di responsabilità pubbliche.

Quando è nato l’amore con il Principe Leka

Il loro debutto ufficiale arriva a circa un anno dal primo avvistamento come coppia, avvenuto nel settembre scorso a New York, durante il Carpathia West Ball. In quell’occasione, organizzata per raccogliere fondi a favore della Queen Geraldine Foundation, Blerta aveva catturato l’attenzione in un abito da sera nero, elegante e imponente. Quella serata aveva già fatto intravedere la sintonia tra i due, ma solo ora la relazione si è consolidata anche agli occhi dell’opinione pubblica.

Il nuovo capitolo sentimentale del Principe Leka segue una fase delicata della sua vita privata. Nel gennaio 2024, infatti, ha annunciato la separazione consensuale dalla moglie, la principessa ereditaria Elia Zaharia, con cui condivide la piccola Geraldine. La rottura, comunicata attraverso i canali ufficiali della Famiglia Reale, è stata presentata come una scelta ponderata e rispettosa, con la priorità dichiarata di garantire serenità e stabilità alla figlia.

Oggi, con Blerta al suo fianco, il Principe sembra pronto a conciliare nuovamente vita privata e impegni pubblici. Se il loro cammino proseguirà su questa strada, non è escluso che la giovane Celibashi diventi una figura centrale non solo nella vita sentimentale del Principe, ma anche nel rinnovato racconto della Monarchia albanese, un’istituzione priva di potere politico ma ancora carica di simbolismo.