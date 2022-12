Principe Andrea, l’umiliazione più grande in diretta tv: il Palazzo non può più difenderlo

Fonte: IPA Arriva il musical sul Principe Andrea

Le disgrazie per il Principe Andrea non finiscono mai: dopo un biennio orribile, che l’ha visto scomparire dalla scena pubblica per gli scandali sessuali e il processo del quale è stato protagonista, una nota emittente televisiva inglese è pronta a ridicolizzarlo in prima serata, con un musical ispirato alla sua vita, soprattutto agli avvenimenti più scabrosi. Non solo, lo spettacolo, che viene presentato come comico e satirico, è stato pubblicizzato anche da una vecchia conoscenza dell’ex marito di Sarah Ferguson, creando ancora più scompiglio a Palazzo, dove tutti, ormai, sono stanchi di difenderlo.

In tv un musical ispirato alle disgrazie del Principe Andrea

La parabola discendente del Principe Andrea diventa un musical, con il suo nome, e il Palazzo non può fare nulla per fermare il progetto. La rete Channel 4 manderà in onda il 29 dicembre lo spettacolo comico (interamente cantato e ballato) ispirato alla vita e alle “sfortune”, se così possiamo definirle, del fratello di Re Carlo.

Intitolato semplicemente Prince Andrew: The Musical, il musical, che ridicolizza il reale, è stato presentato come divertente e brillante, una rivisitazione in versione comica e danzereccia delle vicissitudini di Andrea di York, diventato la vera pecora nera della Famiglia Reale, molto di più di Harry e Meghan Markle.

Lo show, che vede tra i protagonisti Kieran Hodgson, Munya Chawawa, Harry Enfield e Joe Wilkinson, vedrà l’incursione ovviamente anche di attori nei panni di altri volti noti della famiglia, compresa l’ex moglie Sarah Ferguson. E non mancherà di parlare dello scandalo sessuale, il Caso Epstein, che ha distrutto il ruolo pubblico del Principe, ormai allontanato dagli impegni ufficiali. Re Carlo non ha voluto riabilitarlo, e da Palazzo non possono fare nulla per fermare il musical che, in quanto satira, ha il diritto di raccontare tutto in modo esagerato e ironico.

Andrea di York ridicolizzato da tutti

I guai per Andrea però non finiscono qui. Nel 2019 il Principe rilasciò una intervista, tristemente nota, che causò più danni di quanti ne volesse riparare. Infatti, ai microfoni di Emily Maitlis, nel programma della BBC Newsnight, non fece affatto una bella figura, con risposte che non convinsero nessuno, e scuse che sembravano studiate a tavolino. Quella più assurda, che mise alla berlina Andrea, riguardava l’alibi per uno dei suoi capi d’accusa: “Ero a casa ad aspettare la pizza quel giorno” fu la sua risposta, che rimbalzò su tutte le testate del mondo in forma di derisione.

Il Principe citò la nota catena Pizza Express in Woking, dalla quale, secondo la sua spiegazione, stava attendendo un ordine per un pizza party con le sue figlie, Beatrice e Eugenie, bambine all’epoca dei fatti. E proprio davanti a questi locali, nei giorni scorsi, sono apparsi dei cartelloni pubblicitari del musical, autorizzati dalla catena, con una scritta davvero pungente nei confronti del fratello di Re Carlo: “Non potete assolutamente perdervelo, a meno che non abbiate un buon alibi“.

Insomma, il riferimento è talmente diretto da essere divertente e amaro al tempo stesso, oltre che una geniale trovata pubblicitaria. Andrea è la vittima perfetta della satira inglese, e certamente, dopo la messa in onda del musical, non si parlerà di altro per giorni, e il web si infiammerà tra meme e battute.