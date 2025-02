Meghan Markle festeggia San Valentino da sola, ma non dimentica il suo Harry

San Valentino in solitaria per Meghan Markle, tornata in California lasciando il Principe Harry agli Invictus Games. Ma non manca la dedica al suo amato

Meghan Markle non perde occasione per celebrare l’amore che la lega a Harry e non potrebbe esserci giornata migliore se non il 14 febbraio. San Valentino, la festa degli innamorati celebrata in tutto il mondo ha fatto uscire il lato più romantico della Duchessa del Sussex, proprio mentre si trova a tanti chilometri di distanza dal suo Principe. Nessuna cenetta a due in programma e le parole di Meghan cercano di sopperire a questa lontananza. E intanto c’è chi insinua vi sia un piano “nascosto”contro Kate e William…

La dedica di Meghan al suo Harry

Il post condiviso da Meghan Markle nel suo profilo Instagram, lo stesso in cui dà ai fan che continuano a seguirla aggiornamenti in merito ai suoi progetti, è davvero molto romantico. “Tornata a casa a prendermi cura dei nostri bambini e mi manca il mio San Valentino, mentre continua agli Invictus Games, cambiando vite e ricordando a tutti noi il potere di guarigione e resilienza attraverso questi incredibili veterani e le loro famiglie. Più che orgogliosa di mio marito e di ciò che ha creato. Amore mio, mangerò hamburger & patatine fritte e fish & chips con te per sempre. Grazie per te. #lovewins Come sempre, M”.

Il messaggio non potrebbe essere più chiaro. Meghan è appena tornata dal Canada, dove ha partecipato alle prime battute degli Invictus Games insieme al Principe Harry, che non ne è solo grande promotore ma anche creatore e sostenitore. Adesso a separarli ci sono moltissimi chilometri di distanza, perciò salta ogni possibilità di organizzare insieme un appuntamento romantico, come sono soliti fare per la festa degli innamorati.

“L’amore vince, come sempre“, ha tenuto a sottolineare la Duchessa del Sussex. Non è difficile pensare a un riferimento alle tante critiche che circondano da sempre la coppia, a tratti più intense nell’ultimo periodo segnato – ancora una volta – da voci su un possibile allontanamento tra i due, persino su un imminente divorzio. Partecipare all’apertura degli Invictus Games è stato anche un modo per mettere a tacere certe voci e qualcuno ha visto nelle “pose romantiche” di Meghan, tutta abbracci e baci teneri col suo Harry, una strategia ben studiata proprio per mostrare al mondo che la fiamma non si è mai spenta come insinuato.

L’eterna “gara” con Kate e William (anche a San Valentino)

La bellissima foto in bianco e nero con dedica pubblicata da Meghan ha fatto capolino qualche ora dopo quella condivisa dal Principe e dalla Principessa del Galles, sempre su Instagram. Un’eccezione, a dirla tutta, dal momento che Kate Middleton e il Principe William mai prima di quest’anno avevano festeggiato San Valentino in modo così plateale. È pur vero che i mesi precedenti sono stati significativi per la coppia, che ha dovuto affrontare tanto, dalla malattia alla paura di non poter stare più insieme. Festeggiare questo San Valentino è anche un modo per dire: siamo ancora qui, più uniti che mai.

Qualcuno – i malpensanti non mancano mai – ha visto nella dedica di Meghan a Harry una sorta di “risposta”, come se fosse vittima di un’eterna “gara”, di una competizione con la cognata che non le lascia scampo neanche nel giorno degli innamorati. Vero o no che sia (lo sa soltanto Meghan), c’è un dato oggettivo di cui non si può non tener conto: la Markle si trova in California, con ben otto ore di differenza rispetto a Londra. Vale a dire, è naturale che sia apparsa dopo quella di Kate e William, ma di fatto l’orario quasi coincide.