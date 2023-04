Meghan Markle rifatta e spietata: il nuovo look rivela chi è veramente

Fonte: Getty Images Meghan Markle allo stadio, tailleur sensuale con shorts cortissimi

La vendetta di Meghan Markle contro Buckingham Palace è iniziata. Nel giro di poche ore si è mostrata per ben due volte in pubblico con un nuovo look che rivela davvero chi è e non promette nulla di buono. Prima allo stadio con Harry dove ha sedotto il mondo intero con un paio di shorts cortissimi, poi in video per il suo amico fotografo Misan Harriman dove è apparsa quasi irriconoscibile al punto che qualcuno ha insinuato che si sia rifatta. Sta di fatto che questi sono i primi segnali che la controffensiva dei Sussex è iniziata e Re Carlo e famiglia non potranno più dormire sonni tranquilli.

Meghan Markle, è iniziata la vendetta

Meghan Markle si è nascosta per mesi, non ha nemmeno accompagnato Harry in tribunale a Londra, a seguire il clamoroso forfait all’incoronazione di Carlo, il prossimo 6 maggio. Tutti pensavano che ormai il matrimonio del Principe con l’ex attrice fosse al capolinea e che lei stava contrattando per una buona uscita degna delle sue esigenze miliardarie. Ma non è così: faceva tutto parte di una strategia per rovinare ciò a cui Carlo tiene più al mondo: l’incoronazione.

Se il Palazzo si preoccupava della presenza di Harry a Londra, si sbagliava di grosso. Il vero pericolo arriva da Los Angeles, si chiama Meghan Markle e farà più danni di quanto si possa pensare.

Meg ha messo in atto il suo piano. Non ha avuto bisogno di fare dichiarazioni o di creare scandalo. È bastato che si mostrasse in pubblico al momento giusto, ossia poco prima dell’incoronazione, per distrarre la pubblica attenzione e mostrare di cosa sia capace. Lady Markle si è presentata alla partita di basket a Los Angeles insieme a Harry nel box dei vip, con loro anche alcuni dipendenti di Archewell. La coppia ha gustato degli hamburger di pollo e sorseggiato del vino californiano, in particolare il rosso che costa a bottiglia fino a 360 dollari, è tra i preferiti della Duchessa.

Meghan Markle, sensuale allo stadio

La partita ai Sussex è costata circa 15mila dollari. Senza contare le spese per il look di Meghan. Ancora una volta Lady Markle ha voluto sedurre il maritino, anche se il bacio davanti agli oltre 20mila spettatori allo stadio è stato rifiutato, con gli shorts. Per l’occasione ha scelto infatti un tailleur in lino rosa con pantaloncini, firmato Staud, che non si sarebbe mai potuta permettere a Londra tanto era audace poiché lasciava scoperte le gambe fino alle cosce. Costo dell’ensemble? 656 dollari. A questi vanno aggiunti i 1.820 dollari della clutch in pelle, firmata Prada, e i 695 dollari per le décolleté nude con tacco stiletto, di Aquazzura. Un outfit che è valso a Meghan il titolo della più elegante allo stadio.

Malgrado una certa freddezza della Duchessa nei confronti di Harry, ovviamente tutta calcolata in un gioco di complicità per far parlare di sé, era evidente che i Sussex se la intendevano a meraviglia e che il loro civettare, parlare fitto fitto, sorridersi vicendevolmente era tutta una messa in scena per creare pathos e interesse intorno a loro.

Meghan Markle, viso rifatto e lucido

A ciò si aggiunge l’apparizione di Lady Markle in video per il suo amico fotografo, Misan Harriman, che ha ritratto lei e Harry nei momenti più importanti della loro vita. Nella clip Meg appare in primo piano, lucida e tiratissima, coi capelli super lisci scalati sul davanti. La vecchia Meghan, ragazza semplice e salutista, è finita. Ora c’è la Duchessa rimpolpata e brillante che non ha paura di nulla e mostra in modo esplicito quanto sia ambiziosa e vendicativa. E i ritocchini al viso lo dimostrano, sono parte della strategia.

A sottolinearlo è l’esperta Sarah Vine che mostra come Meghan stia lavorando a un piccolo restyling: ritoccata, rimpolpata, avvolta dal cachemire e ricoperta di brillanti. “Sexy, forte, indipendente, sicura di sé: è venuta per uccidere”, sostiene la giornalista, metaforicamente parlando. E prosegue sul Daily Mail: “Meghan è molte cose, ma non è stupida. Conosce il potere di un’immagine e la portata dei social media. Può fare tanto danno ai suoceri dal suo dondolo in giardino a Montecito quanto da un posto nell’Abbazia di Westminster. Forse di più.

Per il Palazzo è iniziato il vero incubo. Il messaggio di Meghan e Harry è forte e chiaro, spiega la Vine: “Mentre vi state tutti preparando a vestirvi con vecchie tuniche mangiate dalle tarme ed eseguire qualche rituale arcano, noi siamo qui nel Paese della libertà e della modernità”. Stando all’esperta la nuova immagine della Markle rivela chi è effettivamente, una donna ambiziosa, che sa quello che vuole ed è disposta a tutto pur di ottenerlo e di certo non le piace essere messa nell’ombra.