Meghan Markle alle giovani ragazze: “Sono una delle persone più bullizzate al mondo”

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle si sta concentrando sulla propria carriera da imprenditrice, ma continua a coltivare progetti sociali. Il 2 ottobre ha chiacchierato con l’organizzazione no profit Girls Inc. di Greater Santa Barbara, partecipando a varie attività e chiacchierando su temi inerenti al benessere digitale. Meghan è sempre stata molto netta, come Harry del resto, sulle proprie opinioni riguardo i social e le derive a cui possono portare.

Meghan Markle parla del bullismo subito

L’organizzazione no-profit Girls Inc., che si concentra sull’empowerment delle ragazze, ha collaborato con #HalfTheStory, una campagna finalizzata a migliorare il rapporto dei giovani con la tecnologia, per lanciare il programma. In questi ultimi vent’anni abbiamo visto tantissimi danni dei lati oscuri del web sulle giovani menti. E Meghan sente molto caro questo tema.

Della chiacchierata è trapelato qualcosa grazie a Larissa May, fondatrice di #HalfTheStory, che ha parlato con Vanity Fair, a cui ha rivelato che Meghan Markle avrebbe detto alle ragazze di essere “una delle persone più bullizzate del mondo”. La duchessa di Sussex si è posta con le adolescenti come una sorella maggiore, raccontando loro che anche lei, una delle donne più invidiate del mondo, una quasi-principessa e attrice affermata, ha subito molti attacchi che l’hanno fatta soffrire.

Larissa ha raccontato a Vanity Fair che le ragazze erano chiamate a rispondere sollevando delle palette raffiguranti emoji su come si sarebbero sentite in quella situazione, e come quella situazione avrebbe influito sulla loro emotività.

L’organizzazione sta curando il programma Social Media U, che insegna ai giovani a socializzare senza schermi e a utilizzare la tecnologia per la creatività per le interazioni sane e positive.

I messaggi di odio contro Meghan Markle

Meghan e Harry hanno sempre sottolineato di essere presi di mira dalla stampa scandalistica e anche dagli hater. Durante il festival SXSW dello scorso marzo, Meghan ha rivelato di aver ricevuto “messaggi di odio” nel periodo delle gravidanze di Archie e Lilibet.

In questa occasione, l’imprenditrice ha rivelato di aver sofferto molto nel periodo in cui aspettava i suoi figli, in quanto momento estremamente delicato. Momento in cui una donna è vulnerabile.

“La maggior parte del bullismo e degli abusi che ho subito sui social media e online è avvenuta quando ero incinta di Archie e di Lili, e quando erano entrambi neonati» ha raccontato al festival texano. “Ti chiedi perché le persone possano essere così odiose. Non è pettegolezzo, è crudeltà. Perché farlo quando una donna è incinta o è madre? È un momento così delicato e sacro”.

La mancanza di protezione per Archie e Lilibet ha sempre preoccupato Harry e Meghan ed è uno dei motivi per cui la coppia è lontana dall’Inghilterra, tranne qualche sporadico ritorno di lui. Meghan non si è vergognata a dire che ha sofferto molto per quegli attacchi.

“Potresti soccombere, o quasi soccombere al dolore che provoca. Oppure, forse, perché ero incinta, l’istinto materno ha preso il sopravvento per fare tutto il possibile per proteggere il tuo bambino e, di conseguenza, proteggere anche te stessa” ha aggiunto, sempre in quel contesto.