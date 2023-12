Meghan Markle in pubblico col bracciale di Carlo dopo lo scandalo di Endgame

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle si è fatto vedere nuovamente per strada dopo lo scandalo creato dalle accuse di razzismo rivolte alla Famiglia Reale, contenute nel libro Endgame. La Duchessa del Sussex ha voluto indossare il braccialetto che le fu regalato da Carlo, un dettaglio considerato il tentativo di riconciliarsi col Re. Anche perché adesso lei e Harry rischiano di perdere i titoli nobiliari. Almeno è quanto proposto dal deputato Tory Bob Seely.

Meghan Markle, il messaggio per Carlo nel braccialetto da 5.716 euro

Harry e Meghan Markle hanno cercato di prendere le distanze dal libro di Omid Scobie, Endgame, specialmente dopo che nella versione olandese sono spuntati i nomi di Carlo e Kate Middleton, come i membri della Famiglia Reale che avrebbero fatto battute “razziste” sul colore della pelle del piccolo Archie. I Sussex sanno che questo scandalo può far perdere loro tutto. Lo stesso Scobie è stato praticamente costretto a dichiarare di aver scritto il suo testo senza la loro consulenza, per scagionarli da qualsiasi responsabilità. Ma non è bastato. La vicinanza dei Duchi con lo scrittore, definito il loro portavoce non ufficiale, è troppo compromettente. Quindi che fare?

Harry e perfino Meghan si sono attivati per lanciare messaggi di pace alla Famiglia Reale e in particolare a Carlo. Così alla prima uscita pubblica, Lady Markle ne approfittato lanciando un ramoscello di pace al Re.

La Duchessa del Sussex è stata avvistata nei pressi della sua casa di Montecito da dove è uscita per fare una passeggiata. Meg indossava abiti casual, come se volesse fare un’escursione: maglione a girocollo nero, leggings neri, cappellino con visiera verde sotto il quale si vede i capelli raccolti in una treccia e delle New Balance da 99,99 dollari. Insomma, Lady Markle era pronta per il jogging, per questo la presenza di gioielli preziosissimi è apparsa strana con questo outfit.

In particolare, è sembrato significativo che Meghan abbia scelto di coordinare al suo outfit sportivo il braccialetto tennis con diamanti Bentley & Skinner che Carlo le ha regalato prima del matrimonio con Harry. Il suo valore è di 4.900 sterline, pari a 5.716 euro circa. Ad esso la Duchessa ha aggiunto l’orologio e il bracciale di Cartier, che appartenevano a Lady Diana, dunque altri oggetti che la legano alla famiglia di suo marito. L’ultima volta che Mag ha indossato il tennis è stato a maggio 2023 e il fatto che l’abbia riproposto in un contesto del tutto inappropriato viene interpretato come un chiaro messaggio di pace inviato al Re.

Fonte: Getty Images

Fonti vicine ai Sussex, riportate dal Daily Mail, sostengono che Harry e Meghan vogliono “disperatamente rientrane nell’ovile”, ossia nella Famiglia Reale e il libro di Scobie ha rotto loro le uova nel paniere.

Meghan Markle e Harry, rischiano i titoli nobiliari

La situazione è grave, i Sussex ne sono consapevoli. Non solo molti membri della Famiglia Reale li vorrebbe fuori dalla Corte in modo definitivo, ma anche alcuni politici, come deputato Tory Bob Seely che sul Daily Mail ha espresso la sua intenzione di promuovere un provvedimento per togliere i titoli nobiliari a Harry e Meghan.

Una mossa del tutto legittima, ha spiegato, basta applicare una vecchia legge risalente alla Prima Guerra Mondiale, il My Titles Deprivation Act del 1917. “Penso che il Parlamento possa prenderla in considerazione”, ha affermato. Carlo pare non si sia pronunciato, ma Harry e Meghan potrebbero perdere anche gli ultimi privilegi che sono rimasti loro. E questa volta senza aver fatto o detto nulla esplicitmente.