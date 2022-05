Meghan Markle, la decisione che fa tremare Carlo

Meghan e Harry, i look casual chic agli Invictus Games (con bacio romantico)

Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della Famiglia Reale una cosa è stata chiara agli osservatori reali: la Duchessa di Sussex ha sempre “avuto ambizioni politiche”, probabilmente anche prima di convolare a nozze con il Principe Harry.

Che Meghan voglia ricoprire un ruolo in politica è una voce che ormai serpeggia da anni tra gli esperti, come non è un mistero che sia una grande sostenitrice del Presidente Joe Biden. Pare però che la decisione di intraprendere una carriera di questo tipo sia una delle più grandi paure del Principe Carlo, che la riterrebbe un grande rischio per la Monarchia inglese.

Meghan Markle, l’ennesimo rischio per la Monarchia

Che Meghan Markle abbia tutte le intenzioni di buttarsi in politica è un’indiscrezione nota ormai da tempo tra gli insider, soprattutto visto che non è certo un mistero che sia una grande sostenitrice di Joe Biden.

La Duchessa già nei mesi scorsi aveva lanciato un messaggio al governo americano, chiedendo un congedo retribuito per entrambi i genitori, che in America ad oggi non è previsto per legge. La lettera aveva destato parecchio scalpore all’epoca, soprattutto perché si era firmata con il titolo nobiliare, mossa che non era stata gradita dalla politica statunitense.

Oggi, che le mire di Lady Markle sembrano sempre più chiare, anche la Famiglia Reale comincia ad allarmarsi, tanto che l’ex Segretario di Stato David Mellor ha avvertito il Principe Carlo che le ambizioni politiche di Meghan potrebbero essere un rischio per la monarchia.

Intervenendo su GB News, Mellor ha dichiarato: “La sorella di Joe Biden ha rilasciato un’intervista dove ha dichiarato che Meghan Markle dovrebbe diventare un membro del partito democratico e ha finito per sostenerla per la presidenza”.

E ha aggiunto: “Il Principe Carlo potrebbe avere dei problemi, problemi seri. Qui c’è una persona che non ha mai accettato di essere un membro attivo della Famiglia Reale, quello che lei Meghan voleva era avere il mantello di Diana su di lei, in modo da poter fare quello che voleva”.

Meghan Markle, la carriera politica negli Stati Uniti

A confermare le intenzioni di buttarsi in politica della Duchessa di Sussex era già stata la giornalista e biografa del Principe Harry Angela Levin che al Daily Mail, analizzando il testo della lettere al governo americano, aveva identificato un chiaro intento: “La lettera di due pagine di Meghan per fare pressioni sul Congresso perché finanzi il congedo parentale, è ovviamente un altro passo verso il tentativo di trasformarsi in una politica”.

David Mellor è convinto che il sogno “segreto” della Markle sia arrivare alla carica più alta degli Stati Uniti, un vero e proprio rischio per la Corna Inglese, che ha sempre posto dei confini ben precisi con la politica.

Se la sorella di Biden ha ammesso che vedrebbe benissimo Meghan alla Presidenza, c’è da dire che i Duchi di Sussex sembrano voler continuare a tenere vivo il loro “marchio Reale”.

“Penso che il loro ritorno [in Inghilterra] abbia interamente a che fare con il marchio – ha dichiarato Hugo Vickers a The Royal Beat – perché più Harry si allontana dalla Famiglia Reale, più si trasforma in un ragazzo in blue jeans, con barba rossa e lo zaino in spalla. Naturalmente non è molto commerciabile questo punto di vista“.