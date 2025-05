Maxima d’Olanda travolta dalle critiche in Sudafrica: “Ecco la sua vera natura”

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Da quando è diventata Regina, l’immagine di Maxima di Olanda è sempre stata impeccabile. I Paesi Bassi sono stati oggetto di poche, se non inesistenti, controversie. Tuttavia, qualcosa è cambiato dopo il suo ultimo viaggio in Sudafrica, che ha generato una raffica di critiche. Solitamente nota per il suo carattere cordiale e affabile, la sovrana ha mostrato un lato molto meno noto, rifiutandosi di essere fotografata dai media accreditati all’aeroporto di Città del Capo.

Niente foto per Maxima d’Olanda

Tutto è iniziato quando Rick Evers, giornalista specializzato nella famiglia reale olandese, autore di una biografia sulla Regina e cronista abituale delle sue attività, ha espresso sui social delusione per l’atteggiamento di Maxima. Ha spiegato che la stampa era stata autorizzata e scortata sul posto con l’intenzione di documentare il suo arrivo ufficiale all’aeroporto.

Ma, contrariamente alle aspettative, hanno incontrato una Regina visibilmente a disagio, che si è rifiutata di posare o di lasciarsi fotografare. “La Regina Maxima è atterrata a Città del Capo stasera. I media ufficiali scortati all’aeroporto per riferire del suo arrivo sono rimasti delusi: Sua Maestà era di cattivo umore e si è rifiutata di farsi fotografare. Che buon inizio”, ha scritto con sarcasmo il reporter.

Il post ha suscitato subito reazioni, tra cui quella di un utente che ha messo in discussione il tono di Evers, sostenendo che ci sono momenti in cui una donna non vuole essere fotografata e che questa decisione va rispettata. Ma lungi dall’ammorbidire la sua posizione, Evers ha risposto con maggiore durezza.

“La stampa ha pagato una fortuna per coprire la visita. Era stato concordato che ci sarebbe stato un servizio fotografico in aeroporto, e la stampa ha aspettato per ore. Se avesse avuto un briciolo di umanità, avrebbe chiesto alla sua segretaria di inviare un messaggio all’addetto stampa. O di chiederglielo gentilmente dopo l’atterraggio. Ma ha mostrato la sua vera natura… “.

Dunque, il messaggio di Rick suggerisce quasi che la Regina abbia un lato nascosto di cui i sudditi non sono a conoscenza, ma che invece forse ben conoscono coloro che la seguono quotidianamente negli eventi ufficiali.

Il comportamento insolito di Maxima d’Olanda

Le ragioni di questo cattivo umore sono sconosciute. Forse la Regina aveva fatto un brutto viaggio, non si sentiva bene o semplicemente non era dell’umore giusto. Comunque sia, la verità è che Maxima deve essersi resa conto del suo errore, poiché il suo atteggiamento è cambiato radicalmente nel giro di poche ore.

Dopo essersi riposata e cambiata, la 54enne si è presentata al suo primo appuntamento, sorridente e serena. Niente sembrava indicare che le telecamere o le domande dei giornalisti la infastidissero.

Infatti, non ha esitato a salutare uno degli ospiti con gesti informali e a unirsi a una danza mentre risuonava musica locale. Muovendo i fianchi, alzando le braccia e mostrandosi in tutta spontaneità, Maxima è tornata a essere la sovrana che tutti conoscono.

Questi tre giorni lontano da casa, dopo aver assistito a Roma alla prima messa ufficiale di Papa Leone XIV, rientrano nel ruolo della Regina in qualità di Avvocata speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la salute finanziaria.

Tale episodio ha lasciato una crepa nell’immagine di perfezione di Maxima e ha dimostrato che, non importa quanto calcolato sia il programma reale, c’è sempre spazio per l’inaspettato… e per mostrare, come direbbe Rick Evers, il “vero volto”.