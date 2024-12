Fonte: IPA Matilde del Belgio

Matilde del Belgio non sbaglia un colpo, mostrandosi in pubblico sempre con look eleganti e che riescono a esaltare la sua bellezza. Spesso, infatti, la Regina del paese europeo seleziona dei look nelle tinte del blu, del celeste e dell’azzurro per accompagnare al meglio i suoi occhi chiari, ma la sovrana non disdegna neanche il colore rosso, da lei indossato in diverse occasioni importanti.

Quale migliore opportunità per selezionare un look nel colore acceso se non il Concerto di Natale che ha avuto luogo nel Palazzo Reale Belga nella serata del 18 dicembre 2024. In quest’occasione di festa Matilde del Belgio ha sfoggiato un look rosso, così come la figlia maggiore Elisabetta. Ma la Principessa Eleonora del Belgio con il suo abito luccicante color argento ha rubato la scena a mamma e sorella.

Matilde del Belgio, il look perfetto per le Feste natalizie

Anche in Belgio, come in tutte le case reali europee, fervono i preparativi per il prossimo Natale. In Inghilterra si sta organizzando il pranzo di Natale a Sandringham, che non vedrà la presenza del Principe Andrea e dei Duchi di Sussex, ma vedrà comunque riunirsi un grande numero di esponenti della Famiglia Reale Inglese per celebrare insieme la festa più bella dell’anno.

Sempre a Londra ha già avuto luogo il tradizionale concerto natalizio dell’Abbazia di Westminster, curato ancora una volta da Kate Middleton, bellissima con un cappotto rosso con grande fiocco centrale nero. Anche in Belgio ha avuto luogo, di recente, a Palazzo Reale il Concerto di Natale a cui hanno presenziato i due sovrani con le figlie Elisabetta ed Eleonora del Belgio.

Fonte: IPA

Matilde del Belgio, come Kate Middleton, ha puntato sul rosso, indossando per l’occasione uno splendido abito nel colore festivo, confezionato in raso duchesse. Il vestito della sovrana era perfetto per l’occasione e, seppur semplice, l’ha resa davvero affascinante. L’abito arrivava fin sotto al suo ginocchio e si apriva nella parte inferiore in una gonna a ruota, quella superiore, invece, era a collo alto con maniche lunghe fino al gomito.

Fonte: IPA

Il vestito presentava in vita un particolare design incrociato della stoffa, che ne animavano l’insieme. La sovrana del paese europeo ha accompagnato il suo outfit con un paio di scarpe col tacco décolleté in tinta e una coppia di orecchini con linee di diamanti pendenti, che illuminavano il suo viso.

I look di Eleonora ed Elisabetta del Belgio

Matilde del Belgio ha scelto d’indossare nuovamente il rosso per l’annuale Concerto di Natale, mentre aveva optato per il blu elettrico nella foto scelta per la tradizionale cartolina di auguri.

Fonte: IPA

Al suo fianco, anche Elisabetta del Belgio si è vestita di una sfumatura di rosso, il bordeaux, con un abito lungo in velluto, con scollo a barchetta, che seguiva le sue esili forme.

Fonte: IPA

Il vestito della Principessa è stato accompagnato, anche in questo caso, da scarpe dello stesso colore e da un paio di orecchini pendenti, tempestati da pietre rosse e dorate. L’erede al trono ha portato con sé anche una piccola pochette nello stesso tessuto dell’abito.

Fonte: IPA

Ma l’esponente della Casa Reale Belga che più ha attirato l’attenzione di tutti i presenti è la figlia minore dei sovrani Eleonora del Belgio. La Principessa ha brillato al Concerto di Natale con un abito argento, completamente ricoperto da lustrini e con spacco laterale. Il vestito presentava una scollatura rotonda e un’arricciatura su un fianco ed era accompagnato da una piccola pochette in raso dello stesso colore e delle scarpe nude.