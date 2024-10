Matilde del Belgio ha indossato un look color rosso ciliegia per la visita di stato a Parigi, ma anche Brigitte Macron ha scelto una sfumatura di rosso per il suo outfit

Fonte: IPA Matilde del Belgio e Brigitte Macron

Re Filippo e la Regina Matilde del Belgio si trovano in visita di stato in Francia su invito del presidente Emmanuel Macron. La coppia reale ha partecipato a una cerimonia che ha avuto luogo sotto l’Arco di Trionfo e le due dame hanno anche visitato insieme il famoso teatro dell’opera parigino, Palais Garnier.

Per l’occasione la sovrana del paese del centro Europa ha indossato un outfit elegante, in una tinta che non passava inosservata. Il look, infatti, era di un intenso rosso ciliegia, troppo simile, però, al rosso vinaccio del cappotto della première dame di Francia.

Matilde del Belgio e Brigitte Macron, i look con una tinta simile

Il presidente francese Emmanuel Macron e i sovrani del Belgio hanno deciso di celebrare le radici comuni dei due paesi e la loro proficua alleanza, con una visita di stato ufficiale dei regnanti a Parigi. Per la prima giornata d’incontri, Matilde del Belgio ha scelto un look che la rendeva più radiosa che mai, indossando un completo gonna e giacca rosso ciliegia.

L’outfit della sovrana era completato da un cappello a falda larga in tinta e accessori dello stesso colore. Il capospalla della Regina presentava un colletto, dei grandi bottoni sul davanti e un cinturino in vita, mentre la gonna scendeva con un taglio leggermente svasato fin sotto le sue ginocchia. Matilde del Belgio ha indossato anche un paio di guanti di pelle in una tinta più scura di rosso, delle scarpe décolleté col tacco e una borsa di media grandezza con decorazioni in rilievo e manico.

Fonte: IPA

Anche Brigitte Macron, però, si è fatta ammaliare dal fascino del rosso, sfoggiando un cappotto color vinaccio che sembrava molto simile alla tinta degli accessori della sovrana, ma che aveva una tonalità più violacea, scongiurando un ennesimo errore di stile. La première dame di Francia, infatti, era già incappata in una svista in fatto di look, in occasione della visita di stato dei reali di Inghilterra, quando aveva indossato un outfit completamente bianco, come quello della Regina Camilla.

Brigitte Macron, l’outfit spezzato

Brigitte Macron ha partecipato dall’evento di stato con un outfit elegante, declinato in due diversi colori. La première dame di Francia, infatti, ha coordinato il cappotto color vinaccio, con un abito blu, che presentava dei bottoni gioiello sui polsini ed era accompagnato da un paio di scarpe col tacco dello stesso colore.

Fonte: IPA

Le due importanti donne di Francia e del Belgio hanno fatto delle scelte differenti anche in campo di make-up e hairstyle. Brigitte Macron, infatti, ha lasciato sciolta la sua chioma bionda, modellata in una piega mossa, mentre Matilde del Belgio ha fermato i suoi capelli dietro la nuca con un’acconciatura raccolta, che lasciava sfuggire solo una ciocca sul davanti. La Regina, ancora una volta, ha scelto un trucco leggero, per esaltare i suoi occhi azzurri, mentre Brigitte Macron ha sottolineato il suo sguardo con un make-up scuro. Le due donne hanno assistito, insieme, a una lezione di danza nel prestigioso teatro della capitale francese.