Matilde del Belgio ha sfoggiato un look sorprendente e luminosissimo per presenziare a un prestigioso concerto. La sovrana ha scelto di brillare grazie a una mantella

Matilde del Belgio è una delle Regine europee che più dimostra di avere un gusto classico e senza tempo in fatto di stile. A differenza di alcune sue colleghe, la sovrana non cede spesso ai colori accesi e ad accessori evidenti, puntando su linee pulite e capi d’abbigliamento senza tempo, che esaltano la sua bellezza.

Anche di recente Matilde del Belgio ha mostrato le sue capacità in fatto di stile, indossando un look elegantissimo e ricercato, completamente caratterizzato dal colore bianco. La Regina ha completato il suo outfit con una mantella che la faceva proprio brillare.

Matilde del Belgio, l’outfit bianco

Matilde del Belgio è una delle Regine più amate del continente europeo e anche una di quelle che più spesso si mostra in pubblico partecipando a degli eventi importanti. In tutte le sue uscite ufficiali la sovrana del centro Europa mostra le sue capacità di scegliere degli outfit che puntano, primariamente, all’eleganza.

Così è stato anche di recente quando la prima donna del Belgio ha partecipato alla prestigiosa Queen Elisabeth Piano Competition, un concerto di musica classica a cui prendono parte diversi talenti dal calibro internazionale e che ha avuto luogo a Bruxelles nella serata del 26 maggio 2025.

Per l’occasione la Regina Matilde ha indossato un look total white, composto da abito lungo e mantella in tinta. Il vestito della sovrana aveva taglio e scollatura dritta e una linea morbida, ma non presentava alcun ricamo. La parte più decorata dell’insieme era, infatti, la mantella che Matilde del Belgio portava sopra il vestito.

Si trattava di un accessorio che rubava la scena a tutto l’outfit ed era confezionata in un tessuto leggero e brillante, che accendeva la figura della sovrana, rendendola più luminosa che mai. Il capospalla s’allungava fino ai suoi piedi, aveva un colletto spesso e un’apertura sulla scollatura.

Matilde del Belgio ha accompagnato il suo look con un paio di scarpe col tacco in tinta e una mini bag rigida.

Matilde del Belgio, i dettagli del look

Matilde del Belgio è sempre più protagonista della Corona Belga. La regina, infatti, è molto spesso al centro di appuntamenti importanti e incontri con i sudditi, in cui mostra tutto il suo charme. Per l’importante competizione musicale, la sovrana ha indossato una creazione sartoriale luminosa ed eterea di una delle sue firme preferite: Natan Couture. L’abito della testa coronata sarebbe stato, però, già sfoggiato dalla stessa in passato, durante una visita a Parigi. Matilde del Belgio ha dimostrato, così, la sua capacità di riciclare gli outfit e di puntare alla sostenibilità, come dimostrato già, in diverse occasioni anche da Kate Middleton e da Maxima d’Olanda.

Ma la Regina ha scelto di brillare anche con un paio d’orecchini pendenti di diamanti con design dritto. I capelli della sovrana erano sciolti e seguivano la sua tipica acconciatura, animata da una messa in piega a onde, con ciuffo sulla sinistra. Anche il make-up di Matilde del Belgio era più semplice che mai, con un rossetto rosso chiaro e gli occhi accentuati da ombretto bianco ed eyeliner nero.