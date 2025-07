Mary e Federico di Danimarca, dal trasloco nel castello di Gråsten alla crociera

IPA Mary di Danimarca

Per i Reali di Danimarca, è tempo di relax: la Regina Mary e Re Federico hanno confermato i loro piani per l’estate, quindi dal 28 luglio traslocheranno, come di consueto, nella loro residenza estiva, ovvero al Castello di Grästen. La notizia, confermata dal Kongehuset, vede anche l’incontro con la madre del Monarca, ovvero la Regina Margherita, e con la zia, la Principessa Benedikte. Anche loro infatti sono dirette alla residenza estiva, e per il Re e la Regina poi è attesa una crociera.

Mary e Federico di Danimarca, il trasloco nel castello di Gråsten

Come di consueto, la Regina Mary e Re Federico di Danimarca sono diretti al castello di Gråsten per le vacanze estive, anche se manca ancora qualche giorno per il loro arrivo e per il grande ricevimento che si terrà, ovvero il 28 luglio. Nel 2024, la coppia Reale danese si è recata al castello molto prima, il 9 luglio: anche quest’anno sarà accolta dal sindaco in piazza, Erik Lauritzen, e dai membri del Consiglio Comunale di Sønderborg. Il castello è ormai la residenza ufficiale della Famiglia Reale dal 1935.

Sembra inoltre che ci siano grandi aspettative per l’arrivo del Re e della Regina: lunedì 28 luglio, dopo che faranno il loro ingresso a Gråsten, alle ore 16 saranno ricevuti a Gråstens Torv, con un tappeto rosso, striscioni, bandiere, musica e fiori. Un’esperienza che si preannuncia parecchio movimentata e piena di aspettative, in quanto la gente del posto attende con ansia l’arrivo dei Reali di Danimarca. Questo luogo ha un posto speciale nel cuore della Famiglia Reale di Danimarca.

La crociera ad agosto

Il via ufficiale alla crociera estiva del 2025 è stato dato a maggio, alla presenza della Regina Mary – con un meraviglioso look a fiori – e di Re Federico. Ma non è stata l’unica data: la Corte Reale danese aveva pubblicato il programma della crociera estiva. Il 7 maggio sono saliti ufficialmente a bordo del Royal Yacht Dannebrog per iniziare la stagione, e poi ad agosto, dopo un periodo di riposo al castello di Gråsten, la coppia sarà attesa per una crociera e diverse visite.

La “crociera” si terrà a fine agosto: il 25 la coppia visiterà Frederikshavn, il 26 si dirigerà a Thisted, per poi andare a Læsø il 27 e, infine, a Samsø il 28. Saranno giorni pieni per la coppia, ma prima potranno staccare la spina nel castello dove hanno trascorso tante estati magiche.

La Regina Mary e Re Federico sono stati all’estero dal 6 luglio: dal 9 al 15 luglio il ruolo di reggente è stato svolto dalla Regina Margherita. Stando a quanto riportato da Billed-Bladet, la coppia doveva tornare il 13 luglio, ma alla fine hanno scelto di prolungare le loro vacanze. A svolgere la funzione di reggente fino al 20 luglio, al momento del loro ritorno, è stato Cristiano di Danimarca, il Principe Ereditario, che ha compiuto 19 anni. Ad agosto, proprio l’erede al trono danese inizierà il corso di addestramento per diventare luogotenente. Durante questa settimana, Mary e Federico si prepareranno dunque per il trasloco al castello di Gråsten, il cui arrivo è previsto per il 28 luglio.