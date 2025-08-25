Come da tradizione, Mary e Federico di Danimarca hanno cominciato la crociera estiva per visitare il loro regno. La Regina ha sfoggiato un look davvero chic

Mary di Danimarca ha già ripreso i suoi impegni ufficiali, dopo la pausa estiva, anche se agosto non si è ancora concluso. Di recente, infatti, la sovrana danese ha mostrato il suo look floreale, scelto per un evento pubblico, e ha anche lanciato un nuovo progetto televisivo, che la vedeva protagonista. Ma, adesso, la prima donna di Danimarca è salpata, insieme al marito Federico, per la tradizionale crociera estiva e, per la prima tappa della vacanza, ha scelto un look dal fascino senza tempo.

Mary di Danimarca, l’outfit da crociera

Mary e Federico di Danimarca sono impegnati nella crociera estiva, che li porterà a visitare diversi luoghi chiave del loro regno e a conoscere alcuni dei loro sudditi. Come raccontato sulla pagina Instagram ufficiale della Casa Reale Danese, i monarchi hanno visitato per prima la cittadina di Søby: “Il tour estivo di quest’anno con la Royal Ship Dannebrog è stato inaugurato a Søby”.

Nel centro abitato la coppia reale ha ottenuto una grande accoglienza e i due hanno anche partecipato a una funzione di benvenuto, per poi lasciarsi andare a una passeggiata: “Il programma è proseguito con una passeggiata in città nella parte vecchia del paese con dimore storiche, patrimoni culturali e luoghi legati ad artisti e scrittori famosi”.

Per l’occasione la Regina è apparsa più bella ed elegante che mai con un look declinato nei toni del blu. Mary di Danimarca, infatti, ha indossato una gonna longuette, in questa tonalità, dal taglio leggermente svasato con la vita alta, abbinandola a una raffinata giacca in tweed azzurra con bottoni sul davanti. Sotto il capospalla la sovrana ha indossato una semplice camicia bianca.

Mary di Danimarca ha completato il suo look con degli accessori che riuscivano a impreziosire il tutto. La sovrana, infatti, ha indossato un cerchietto color oro con design intrecciato e un paio di scarpe marroni con cinturino sulla caviglia. Nella stessa colorazione era anche la borsa che la Regina ha portato con sé. Mary di Danimarca ha personalizzato ulteriormente il suo outfit con una spilla in oro a forma di ancora, appuntata sulla sua giacca. La sovrana non ha indossato collane, ma ha scelto per l’occasione un semplice braccialetto in corallo rosso e un paio d’orecchini a bottone in oro.

Mary e Federico di Danimarca, il programma della crociera

Ancora una volta Mary e Federico di Danimarca hanno preso il largo per visitare il loro regno e conoscere i loro sudditi, durante una splendida crociera reale. I sovrani navigheranno per le acque danesi dal 25 al 28 agosto 2025: “Il Re e la Regina saranno in tour a fine estate, dal 25 al 28 agosto. Il tour di Dannebrog inizierà il 25 agosto nel comune di Frederikshavn, per poi visitare il comune di Thisted il 26 agosto e il comune di Læsø il 27 agosto. Il tour estivo di quest’anno si concluderà con una visita al comune di Samsø il 28 agosto”.

La consuetudine della crociera a fine estate è una tradizione che risale ai tempi di Cristiano X: “La coppia reale continua una lunga tradizione di sfilate sul Dannebrog, che risale a Cristiano X, Federico IX e Sua Maestà la Regina Margherita”.