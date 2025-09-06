Mary di Danimarca si mostra per la prima volta senza trucco

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Mary di Danimarca

La Regina Mary di Danimarca per la prima volta senza trucco. L’occasione si è presentata durante una riunione del consiglio di amministrazione della Mary Fonden, l’organizzazione benefica da lei fondata nel 2007. L’incontro, dedicato al tema del tempo libero dei giovani, ha restituito un’immagine inedita della Sovrana, apparsa lontana dal consueto glamour che accompagna le sue uscite pubbliche.

Lo stile inedito di Mary di Danimarca

Seduta a un tavolo, con indosso un top bianco dalle linee morbide, gioielli in oro essenziali e pantaloni scuri, Mary di Danimarca ha sfoggiato un look sobrio e perfetto per il meeting al quale stava partecipando. Le sopracciglia curate e i capelli lasciati lisci le incorniciavano il viso, mentre un paio di occhiali da lettura firmati Gucci completavano l’insieme. Più che un’apparizione mondana, lo scatto mostra una donna concentrata sul lavoro e sulle priorità della sua fondazione.

Il contrasto con il giorno precedente è stato evidente. Proprio ventiquattr’ore prima, la Regina aveva partecipato ai Research Awards della Fondazione Carlsberg al Glyptoteket di Copenaghen, dove aveva scelto un completo Etro dalla fantasia floreale, già indossato in passato, abbinato a gioielli vistosi e a un make-up deciso con smokey eyes e rossetto color scuro. Una trasformazione che mette in luce l’abilità di Mary di muoversi con naturalezza tra mondanità e impegno sociale, senza perdere la sua naturale autorevolezza.

Il ruolo della Mary Fonden

Durante la riunione della Mary Fonden, l’attenzione si è concentrata sul ruolo delle attività ricreative nella crescita dei bambini. In un post condiviso dall’organizzazione, si legge come queste esperienze possano diventare fondamentali per rafforzare l’autostima, sviluppare competenze e creare comunità inclusive. Le domande emerse – come rendere accessibile il tempo libero ai più giovani, quali ostacoli possano scoraggiarli e come accoglierli al meglio – hanno sottolineato la complessità del tema, evidenziando la volontà della fondazione di cercare risposte concrete attraverso collaborazioni con altre realtà sociali.

L’impegno della Regina per il benessere dei più piccoli non è nuovo. I primi progetti della Mary Fonden erano rivolti alla prevenzione del bullismo, con l’obiettivo di costruire ambienti scolastici sicuri e inclusivi. Da allora, l’ente ha ampliato la sua azione, occupandosi di donne, bambini e famiglie vulnerabili, mantenendo sempre al centro l’idea di comunità come spazio di protezione e crescita.

L’apparizione senza trucco di Mary non è quindi soltanto un dettaglio estetico: rappresenta un messaggio chiaro in un contesto in cui la sostanza prevale sulla forma. Mostrarsi con semplicità, lontana dalle luci dei riflettori, rafforza l’immagine di una Regina che vive il proprio ruolo non solo come simbolo, ma anche come donna impegnata e vicina alle persone.

Pochi giorni prima, la Regina aveva inaugurato la Settimana della natura a Copenaghen, prendendo parte a un’attività con gli scolari in un parco naturale, tra cacce agli insetti e falò. Un altro esempio di come sappia coniugare la sua posizione istituzionale con una presenza diretta e concreta accanto ai cittadini, soprattutto ai più giovani. Un’agenda serratissima dunque per lei, che ha sempre preso molto sul serio il suo ruolo istituzionale, fin da quando era Principessa.