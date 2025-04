Mary di Danimarca, suo marito Federico imbarazza e la fa sfigurare

Mary di Danimarca brilla alla festa di sua figlia Isabella, ma suo marito Federico la fa sfigurare per mancanza di eleganza. E non mancano momenti imbarazzanti

Fonte: IPA Federico e Mary di Danimarca con Isabella

Mary di Danimarca ha brillato durante i festeggiamenti, in anticipo, dei 18 anni di sua figlia Isabella. Momento top della serie di eventi, è stato lo spettacolo al Teatro Reale di Copenaghen. Regina e Principessa si sono sfidate in termini di eleganza e anche il Re ha cercato di essere all’altezza. Ma come spesso gli capita, in molte delle foto ha un’aria trascurata che ha fatto sfigurare sua moglie. E in più è stato oggetto di battute divertenti che però hanno creato un certo imbarazzo.

Mary di Danimarca e Isabella, look a confronto

Mary di Danimarca si è presentata a Teatro con un completo da sera, che aveva indossato nel 2007, ed era semplicemente meravigliosa. Il suo look era composto da un top drappeggiato in raso con gonna lunga a frange, entrambi creati da Malene Birger.

Ma sua figlia Isabella, vera protagonista della serata, non era da meno rispetto alla madre. La Principessa ne ha ereditato l’eleganza e la classe. E l’abito scelto per la sua festa dei 18 anni era praticamente perfetto. Si tratta di un lungo vestito blu notte brillantato con gonna ampia, spalline larghe e dettaglio con strass sulla schiena. Il modello è firmato da Jesper Høvring che lo ha creato appositamente per lei.

Federico di Danimarca, l’abito sbagliato

Per essere all’altezza di sua moglie e della festeggiata, Federico di Danimarca si è presentato con un suit blu scuro e camicia bianca. Un look sulla carta impeccabile, ma come spesso capita al Re, nel suo outfit c’è qualcosa che non va. Sembra sgualcito, la giacca non è chiusa correttamente e non lo è perché probabilmente Sua Maestà ha sbagliato misura.

Federico non ha nulla di regale e questo è un paradosso, visto che è lui di sangue blu e il vero erede al trono, mentre Mary proviene da una famiglia borghese ed è la Regina consorte, ma ha molta più classe di lui.

Si potrebbe pensare che sia una svista da parte del Sovrano, ma non è così. Al contrario di sua moglie, sembra non avere il senso dell’eleganza. E così quando si affaccia sulla scalinata principale del Castello di Fredensborg nel giorno del compleanno di sua madre Margrethe di Svezia, ha di nuovo la camicia sgualcita e la giacca storta.

Mary di Danimarca, suo marito Federico bersaglio della satira

Ma non è tutto. Nella serata di festa per i 18 anni di sua figlia Isabella, sul palco del Teatro Reale si avvicendano diversi artisti, tra cui l’attrice Julie Rudbæk, che con grande senso dell’umorismo ha preso in giro Sua Maestà per la sua passione relativa alle barzellette, dicendo: “Un uomo a cui piace molto fare battute sui paesi scandinavi. Non è noto per avere un repertorio molto vasto. Ne ha solo una, ma la usa assiduamente. Molto assiduamente!”.