Mary di Danimarca in tweed floreale splende, ma non convince

Getty Images Mary di Danimarca osa con un total look

Che Mary di Danimarca sia una donna di gran classe è evidente. Lo ha dimostrato in più occasioni, da quelle “ufficiali” e istituzionali a quelle meno formali, destreggiandosi tra long dress e preziose tiare, ma anche look più alla mano che sono d’ispirazione per chi vuole avvicinarsi al suo raffinato stile.

Stavolta tocca a un completo in tweed con stampa floreale, che la Regina ha indossato per l’inaugurazione di una mostra. I total look sono sempre una scelta un po’ azzardata. Forse Mary ha osato troppo?

Il total look black & white con stampa floreale

Ma andiamo nel dettaglio di un look decisamente particolare, Mary di Danimarca si è affidata al brand The Fold, fondato da Polly McMaster a Londra con l’intento di coprire una nicchia fino a qualche tempo fa un po’ bistrattata: quella dell’abbigliamento femminile da lavoro. Capi che vogliono essere professionali ma anche moderni, eleganti ma soprattutto comodi. In breve, proprio le caratteristiche del completo sfoggiato dalla Regina consorte lo scorso venerdì 22 agosto.

Mary ha scelto di osare con un total look, abbinando la giacca Knighton e i pantaloni Morella, entrambi in tweed bianco con stampa floreale nera. Un completo talmente morbido che segue alla perfezione i movimenti della Royal, abbracciandone la silhouette senza inutili ostentazioni. Elegante sì, ma col rischio di quell’effetto-pigiama che va tanto di moda ma non piace proprio a tutte.

Getty Images

Semplicissimo l’hairstyle, con un liscio ordinato e modellato con riga centrale, così come il make up che ben si adatta a un evento pomeridiano come quello a cui ha preso parte la Regina consorte. Con una stampa così, del resto, è difficile che qualcos’altro possa risaltare e lo dimostrano i gioielli, volutamente piccoli e poco appariscenti: i chiodini a funghetto di Dulong, la collana Marrakech di Louise Grønlykke e l’immancabile collana in oro con le iniziali dei figli, realizzata da Julie Sandlau. Unica nota di colore, il braccialetto Wildberry, sempre di Dulong, adornato con pietre di diverse tonalità.

Getty Images

Mary di Danimarca, eleganza al museo

Come anticipato, Mary di Danimarca è stata protagonista di questo 22 agosto per via di un evento speciale: l’inaugurazione della mostra di scultura Bharti Kher – Mythologies, visitabile al Thorvaldsens Museum di Copenaghen fino al marzo 2026.

“Dei indiani e corpi umani in molte forme e situazioni di vita – si legge sui social ufficiali della Famiglia Reale danese -. Sua Maestà la Regina ha partecipato all’inaugurazione e ha potuto ammirare la più grande e speciale mostra mai organizzata al museo, guidata dalla direttrice Annette Johansen, dall’artista Bharti Kher e dalla curatrice Siri Buric. La mostra presenta 27 opere che affrontano i concetti storici di corpo, identità e cultura. Le opere sono esposte nella collezione permanente del museo e creano collegamenti tra l’arte contemporanea dell’artista visiva Bharti Kher e le sculture classiche di Bertel Thorvaldsen”.