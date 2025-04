Mary di Danimarca e Brigitte Macron impeccabili, look a confronto nel giorno speciale

Visita di Stato per Mary di Danimarca e Frederik X nella bella Parigi: ad accoglierli sono stati i padroni di casa, e si è giocata una vera e propria gara di stile tra le due dame. Tutti i dettagli dei look reali

Una meravigliosa giornata di sole in quel di Parigi ha fatto da sfondo all’incontro dei reali francesi e quelli danesi presso Les Invalides, sfarzoso complesso parigino selezionato da Emmanuel e Brigitte Macron per dare il benvenuto ufficiale a Mary di Danimarca e Federico X, per la primissima volta in visita in Francia da sovrani. Argomento principale dell’incontro, oltre a questioni di Stato (e letteralmente), è stata la moda.

Mary di Danimarca vs Brigitte Macron: è una vera gara di stile (ma vincono entrambe)

Una densa aura di charme e raffinatezza ha coperto Parigi nel corso delle ultime ore: Mary di Danimarca e suo marito, re Federico X si sarebbero recati nella romantica capitale francese per una Visita di Stato lunga tre giorni. Un viaggio, questo, che si colloca in un delicato momento per entrambi i Paesi, attualmente alle prese con i nuovi equilibri mondiali. Ad accoglierli degnamente sono ovviamente stati il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte Macron, organizzando una sontuosa cena in loro onore. Per l’importante occasione, la coppia reale ha ovviamente sfoderato tutta l’eleganza a contraddistinguerla.

All’Eliseo – location ad ospitare la cerimonia – nessuna traccia della tiara della regina: il dress code era inaspettatamente formale. Se il look della consorte verteva sulla semplicità di giacca e cravatta, Mary ha preferito fare di più perciò eccola incantare ogni presente con una sontuosa gonna a fiori firmata Lasse Spangeberg, uno stilista con base a Copenhagen a cui lei si affida molto spesso per quanto riguarda gli indumenti da sera, abbinata a una camicia bianca accollata impreziosita da applicazioni del marchio australiano Clea.

Più semplice, a contrasto, l’acconciatura con scriminatura centrale e basso chignon, e lo stesso è stato per i gioielli con il solo paio di orecchini di Ole Lynggaard, suo marchio di riferimento.

Diversa dalla sovrana danese, Brigitte Macron si è mostrata più minimal e lineare nei tagli ma egualmente raffinatissima: per sfidare la rivale – solo ed esclusivamente di stile – la première dame francese si è affidata ad un vestito prezioso in blu royal firmato Jenny Packham – stilista britannica molto amata non soltanto da Catherine, principessa del Galles, ma anche dalla stessa Mary di Danimarca – adorno di intricati ricami in argento ed estremità ricoperte di strass.

Tutto sul significato simbolico dell’abito blu royal di Brigitte Macron

Più classica e nei propri panni nel momento del benvenuto ufficiale, Brigitte Macron si è certo distinta per grande eleganza durante la fastosa cena all’Eliseo.

Oltre ogni altro superfluo dettaglio nella mise della dama era la nuance cardine a rivestire una certa importanza, e ciò vale a dire il blu: colore simbolo della Francia, lo è anche della bandiera dell’Europa. Un modo sottile, probabilmente, per sottolineare il concetto di appartenenza e di identità in un momento davvero delicato sul piano geopolitico.