Carlo è stato colpito da un grave lutto. È morto a 77 anni Donald Cameron, noto come Cameron di Lochiel, uno dei più stretti amici del Re. Dunque, ancora una volta Buckingham Palace piange la scomparsa di una persona amata da Sua Maestà.

Addio all’amico di Re Carlo

Donald Cameron di Lochiel si è spento a 77 anni nel sonno nella sua tenuta di Achnacarry a Lochaber, in Scozia. Era il 27esimo capo del clan dei Cameron, uno dei più antichi e prestigiosi di Scozia. Ma soprattutto era un caro amico di Re Carlo e ha servito anche come Lord Luogotenente di Inverness dal 2002 al 2021.

Gli succede suo figlio Donald come capo del clan che ha voluto rendere omaggio al suo “coraggioso” papà con un toccante discorso: “Tutta la mia famiglia è devastata dalla morte improvvisa di mio padre la scorsa settimana [venerdì 20 ottobre ndr]. Era l’uomo più coraggioso e amorevole che abbia mai conosciuto. Adorava la sua famiglia, i suoi amici e l’intera comunità di Lochaber”.

E ha proseguito: “In qualità di capo clan e Lord Luogotenente di Inverness, era al centro della vita nelle Highlands occidentali e, sebbene convivesse con la sclerosi multipla da molti anni, era sempre positivo e non si lamentava. Ci mancherà moltissimo, ma siamo confortati dai tanti messaggi di cordoglio che abbiamo ricevuto.”

Parole di elogio anche dall’Associazione del Clan Cameron: “Un capo molto rispettato che ha accolto molti membri del clan ad Achnacarry nel corso degli anni ed è sempre stato interessato a conoscere i loro legami familiari all’interno del clan Cameron nel mondo”.

Cameron di Lochiel e sua moglie Lady Cecil Nennella Therese Kerr erano amici stretti di Re Carlo che si è unito alla famiglia nel dolore per la perdita improvvisa. Il Sovrano ha condiviso diversi momenti della vita privata del suo amico, è stato presente al battesimo di sua figlia Catherine e un’altra dei quattro figli della coppia, Lucy Margot Therese, è la figlioccia della Principessa Anna, sorella di Sua Maestà. Cemoron conosceva molto bene anche la Regina Elisabetta.

Chi era Cameron di Lochiel

Cameron ha studiato a Harrow e si è laureato in storia alla Christ Church di Oxford. Nel 1966, fu nominato tenente del Queen’s Own Cameron Highlanders. Lasciò l’esercito nel 1968 per diventare commercialista. Ha ricoperto il ruolo di presidente dell’ente di beneficenza Highland Society of London negli anni ’90, in quanto nominato vice luogotenente di Inverness nel 1986.

Il suo nome di battesimo, Donald, è un omaggio al suo antenato, il diciannovesimo capo clan dei Cameron che fu comandante durante la rivolta giacobita del 1745. La tenuta di Achnacarry fu utilizzata dai Commandos durante la Seconda Guerra Mondiale come campo di addestramento.