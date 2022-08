Letizia di Spagna, top e maxi gonna esclusiva. Ma le figlie hanno qualcosa in più

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i mini dress delle figlie fanno tendenza

Letizia di Spagna, anche se in vacanza a Maiorca, compare per un evento pubblico con la sua famiglia in top e maxi gonna creata apposta per lei. Ma il suo look estivo non convince del tutto e le figlie, Leonor e Sofia, ne approfittano per rubarle la scena coi loro mini dress bianchi, rispettivamente firmati Sfera e Zara. Ma procediamo con ordine.

Dopo il look vitaminico arancione sfoggiato a Santiago de Compostela e dopo il magnifico abito a sottoveste coi sandali ultra flat, Letizia di Spagna affronta un nuovo appuntamento. Accompagnata da suo marito Felipe e dalle figlie, si è recata in visita nel comune di Valldemossa dove si trova un importante complesso monumentale che fu una residenza reale.

Letizia di Spagna, la foto tradizionale con la famiglia

Accompagnati dalle autorità comunali e dai rappresentanti del governo delle Baleari, la Reina, il Re e le ragazze hanno iniziato la visita del luogo come se fossero dei semplici turisti, seguendo il percorso abituale che parte dai giardini per arrivare a un punto panoramico. Felipe ha fatto da cicerone alla moglie e alle figlie, mostrando di conoscere perfettamente quel luogo dove si era recato già diverse volte in passato.

La Famiglia Reale ha poi posato per il tradizionale ritratto delle vacanze estive, una foto ufficiale che viene realizzata tutti gli anni, proprio come la cartolina di Natale. Ma da qualche tempo, Letizia e Felipe hanno preferito interrompere la consuetudine che imponeva di farsi ritrarre nei giardini del Palazzo Marivent.

Letizia di Spagna, la maxi gonna a stampa Ikat

Per l’occasione Letizia di Spagna ha optato per un outfit leggero e molto estivo. Si tratta di un completo composto da top verde scuro con scollo a V che esalta le braccia muscolose e abbronzate e una lunga gonna bianca a stampa Ikat, dello stilista maiorchino Pablo Erroz, che è una creazione esclusiva per la Reina. Infatti, in commercio esiste solo la versione ad abito. Un look ideale per una visita immersa nella natura che mostra l’intenzione di Donna Letizia di promuovere il made in Spain. Gli accessori riflettono il clima estivo, la Reina ha infatti optato per una borsa in rafia di Whittelily con tracolla marrone e manico singolo e delle espadrillas piatte, di Espardenyes Torres, con cui ha debuttato lo scorso anno e non le ha mai quasi tolte durante le sue vacanze. Come sempre i gioielli sono ridotti al minimo, orecchini in diamanti e oro rosa di Gold & Roses, modello Crawler Skyline, e l’anello di Karen Hallam.

Fonte: Getty Images

Letizia sta molto bene, ma il suo look non ha nulla a che vedere con gli abiti superlativi indossati recentemente. Infatti, al confronto con le figlie sparisce. Può essere la solita strategia che adotta quando esce con le sue ragazze, di solito fa un passo indietro per lasciare spazio a loro.

Letizia di Spagna, i mini dress di Leonor e Sofia

Sia Leonor che Sofia hanno scelto un mini dress bianco. La Principessa delle Asturie indossa un abito con maniche a sbuffo e ricami, firmato Sfera, che ha abbinato a delle scarpe in corda con zeppe alte, di Menta&Rosa, che appartengono a sua madre ma che aveva già portato. E per la prima volta compare con una catenina d’oro al collo.

Sua sorella, l’Infanta Sofia, ha optato per un abito smanicato con arricciatura in vita di Zara che ha coordinato con delle espadrillas in pelle marrone, firmate da Polin et moi. Per lei i tacchi sono ancora proibiti.