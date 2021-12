Letizia di Spagna si supera ed esce di scena con la camicia a kimono

Letizia di Spagna brilla col look da 2.700 euro

Per l’ultima apparizione pubblica del 2021, Letizia di Spagna ha scelto di andare sul sicuro in fatto di look, riproponendo la sua gonna iconica in principe di Galles, firmata Massimo Dutti. Uno stile di tendenza che condivide anche con Rania di Giordania e Maxima d’Olanda.

Letizia di Spagna, ultima impegno del 2021

Letizia di Spagna si è recata a San Sebastian, dove ha presieduto l’incontro annuale dei direttori dell’Instituto Cervantes. Si tratta come detto dell’ultimo impegno del 2021 per la Reina, poi si godrà le vacanze di Natale con le figlie, Leonor e Sofia, e naturalmente con suo marito Felipe.

Dopo aver condiviso la cartolina di Natale realizzata con la foto di famiglia, Donna Letizia è tornata al lavoro e ha optato per un look sofisticato e di sicuro successo.

Letizia di Spagna, la camicia a kimono

Lasciati nel guardaroba i tailleur avvolgenti e gli stivali cuissard, la Reina Letizia ha indossato una speciale camicia a kimono di seta nera, firmata Sandro Paris. Si tratta di una blusa particola con scollo a V profondo reso casto da un finto top sottostante, maniche lunghe e forme ampie.

Letizia di Spagna, la gonna di Massimo Dutti

Letizia l’ha abbinata alla sua gonna in principe di Galles, bianco e nero, asimmetrica, di Massimo Dutti, un pezzo iconico del suo armadio, un vero e proprio passepartout, tanto che modelli simili sono sfruttati da altre teste coronate, tra cui l’elegantissima Rania di Giordania che quest’anno in fatto di biglietti di auguri ha battuto sia la Reina che Kate Middleton.

Letizia, sempre attenta ai dettagli, ha scelto come accessori una sottile cintura di pelle nera per esaltare il punto vita e delle classiche décolletée con tacco sottile, di Magrit.

Letizia di Spagna, la borsa in pelle vegetale

Altro particolare interessante è la borsa. La Reina molto attenta al codice dei look ha scelto un modello rigido con manico e tracolla, del brand basco Mauska, rendendo così omaggio a San Sebastian che l’ha ospitata. La borsa è realizzata in pelle vegetale prodotta in Toscana.

Come nel suo stile, i gioielli sono ridotti al minimo: l’inseparabile anello di Karen Hallam e degli orecchini a cerchio in oro giallo. Mentre i capelli sono raccolti in una coda alta.