Letizia di Spagna seduce in rosso mentre sua figlia entra nell’esercito

Fonte: Getty Images Lady Diana, le camicie che hanno ispirato Letizia di Spagna

Finalmente Letizia di Spagna torna a vestirsi di rosso, il suo colore per eccellenza, nonché simbolo del Paese di cui è Regina. L’occasione è l’atto di assegnazione degli accrediti corrispondenti alla decima edizione degli Ambasciatori Onorari, che si è tenuta a Palazzo Reale. Naturalmente al suo fianco con lei c’era Filippo.

Dopo averla vista indossare parecchie volte il rosa, dopo la nuova giacca in tweed che la ringiovaniva di 20 anni, c’era da aspettarselo che Letizia di Spagna sarebbe tornata al rosso, da sempre il suo colore preferito. Ma non è solo questo. Infatti, un look red era quasi scontato per l’appuntamento a Palazzo. Infatti, la Reina indossa sempre questa tonalità quando si tratta di eventi che riguarda la Spagna nella sua essenza.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, abito rosso di Poète

Per l’incontro con gli Ambasciatori Onorari Donna Letizia ha sfoggiato un nuovo outfit, decisamente molto bon ton, che nasconde però più di un segreto. Innanzitutto sembrava un completo e invece no è un abito intero composto da una camicia con maniche lunghe a sbuffo e fiocco al collo che tanto ama e che come più volte abbiamo sottolineato è ispirata a Lady Diana che delle camicie col fiocco al collo fece un must, imitatissimo anche da Kate Middleton, e da una gonna liscia, svasata verso l’orlo.

Il look è del brand spagnolo, Poète, è come ha rivelato la titolare dell’azienda, Berta Martín, è stato modificato appositamente per Donna Letizia, infatti il modello originale era lungo fino ai piedi. D’altro canto, quest’abito nasconde un altro piccolo mistero. Infatti, Poète ha chiuso nel 2021, quindi la Reina ha custodito nel suo armadio il vestito per almeno due anni, senza mai indossarlo in occasioni pubbliche.

Fonte: Getty Images

Per quanto riguarda gli accessori, Letizia non si è particolarmente sbizzarrita. Ha indossato un paio di décolleté in suede rosse, firmate Magrit. Sono nuove ma presentano già il rialzo della soletta che la Regina si fa mettere in tutte le scarpe col tacco per ovviare al suo problema al piede che le procura diversi dolori.

I gioielli come sua consuetudine sono ridotti al minimo, Letizia ha indossato gli orecchini Gold & Roses, modello Needle I Am, in oro rosa, diamanti e rubini, e il suo anello Coreterno, ispirato a Dante, che diventato il suo nuovo amuleto.

Leonor pronta per l’accademia militare

Mentre la Reina ha di nuovo incantato in rosso, il Palazzo Reale ha annunciato quello che sarà il destino della Principessa Leonor per i prossimi tre anni. La figlia maggiore di Letizia e Felipe, che il prossimo 31 agosto compirà 18 anni, inizierà il suo addestramento militare, obbligatorio per gli eredi al trono.

Terminati dunque gli studi in Galles, ad agosto Leonor andrà all’accademia militare e in seguito potrà laurearsi. Il primo anno andrà all’Accademia Militare Generale di Saragozza (Esercito) “fino al giuramento di fedeltà”. Il secondo anno lo passerà alla Scuola Navale di Marín, mentre il terzo anno frequenterà l’Academia General de Aire di San Javier. Un addestramento militare che inizierà presto per volontà della famiglia. Alla fine del suo addestramento Leonor otterrà il grado di Tenente, nell’Esercito, in Marina e nell’Aviazione, proprio come suo padre.

La Principessa non avrà sconti, la sua vita militare sarà identica a quella degli altri colleghi e di solito implica una disciplina ferrea, le licenze saranno poche e dormirà in camerate anche di 12 persone.

Come ha dichiarato il Ministro della Difesa spagnolo: “L’addestramento militare in Spagna è di altissimo livello ed è una preparazione essenziale e importante che promuove la formazione ai valori e alla leadership”.