Letizia di Spagna osa: look sensazionale in pelle. E ruba gli orecchini di diamanti e zaffiri

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, viaggio in Germania: i look da favola

Letizia di Spagna prosegue il suo tour in Germania con il marito Felipe e ad ogni appuntamento cui prende parte sfoggia look sensazionali. Come il completo in pelle di Hugo Boss, che condivide con Meghan Markle, e che trasforma in un’arma di seduzione irresistibile. Per non parlare degli orecchini in zaffiro e brillanti che ha rubato alla temuta suocera, Sofia.

Dopo aver incantato con l’abito rosso di Stella McCartney per la cena di gala e il vestito blu cobalto di Carolina Herrera, Letizia di Spagna continua a far parlare di sé in Germania per i suoi fantastici look. La First Lady tedesca Elke Büdenbender che l’accompagna ad ogni evento non può che restare a guardare, anche se sembra ispirarsi a lei nel presentarsi agli appuntamenti con outfit simili ma di dubbio successo.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, scarpe di Prada e borsa di Furla

Letizia ha lasciato Berlino dopo un tour sotto la pioggia tra mostre d’arte e una visita alla Porta di Brandeburgo dove ha indossato un abito midi fucsia di Moisé Nieto, abbinato a un nuovo cappotto color cammello di Carolina Herrera. Il suo look aveva un tocco di made in Italy grazie alle scarpe di vernice nude, firmate Prada, e alla borsa a stampa floreale su sfondo bianco di Furla, forse un po’ troppo primaverile per la giornata uggiosa.

Letizia di Spagna, la longuette navy di Hugo Boss

I Reali sono ora a Francoforte dove hanno inaugurato la Fiera del libro. Con loro c’erano anche il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e la moglie. Donna Letizia ha voluto omaggiare ancora una volta il Paese ospitante indossando una magnifica longuette blu con cintura in stoffa e fibbia in argento sottile, firmata Hugo Boss che oltre ad essere uno dei suoi stilisti preferiti, è un brand tedesco. La Reina ha abbinato la gonna a una blusa in seta bianca a mezze maniche, effetto mantello, décolletée in suede con tacco alto, malgrado il suo problema al piede, di Nina Ricci e borsa di Magrit.

Letizia di Spagna, gli orecchini rubati alla suocera

Ma la vera sorpresa di questa mise sono sono stati gli orecchini, preziosissimi, che ha “rubato” a sua suocera, la Regina Sofia. Si tratta di un gioiello in diamanti e zaffiri. L’ultima volte che li ha indossati è stato nel 2017 durante il viaggio in Giappone, mentre la madre di Felipe li ha sfoggiati diverse volte, abbinandoli sempre a una collana con zaffiri. È raro vedere Letizia portare dei gioielli così impegnativi per appuntamenti diurni, la Reina non ama i monili vistosi che riserva solo per gli eventi di gala. Ma in questo caso, ha voluto omaggiare la Spagna che ha un ruolo centrale quest’anno alla Fiera del Libro. E per esaltare gli orecchini si è perfino raccolta i capelli in un’acconciatura retrò e ultra chic.

Letizia di Spagna, la gonna in pelle come Meghan Markle

Dopo il brindisi inaugurale, Letizia e consorte sono tornati alla più grande esposizione editoriale dove la Reina ha sfoggiato uno dei suoi look grintosi in pelle. Si tratta della famosa longuette marrone di Hugo Boss, che possiede anche Meghan Markle, e che Letizia abbina a una giacca-bolero in pelle, leggermente aderente, e a una camicia bianca con scollo a cravatta, décolletée e clutch in tinta, di Magrit. Mentre gli orecchini in brillanti e rubini sono di Gold & Roses.