Letizia di Spagna alla Fiera del Libro di Madrid torna a fare la giornalista, ma sbaglia il look

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Come ogni anno, Letizia Ortiz è presente all’inaugurazione della Fiera del Libro di Madrid, che nel 2025 giunge alla sua 84esima edizione. La Regina ha tenuto il discorso di apertura della manifestazione, inaugurata nella giornata di venerdì 30 maggio. Con un passato nell’editoria, la sovrana si è mostrata brillante, attenta e informata mentre parlava con visitatori, stampa ed espositori. Peccato per il look che, stavolta, non convince.

L’abito a fiori non convince

Era una giornata ormai estiva a Madrid e il sole batteva forte sul Paseo de Coches del Parco El Retiro, che per i prossimi 17 giorni farà da cornice all’84esima Fiera del Libro della capitale spagnola. L’occasione richiedeva abiti freschi e leggeri, ma comodità non significa rinunciare allo stile, cosa che stavolta sembra aver fatto la sempre elegantissima Letizia di Spagna. Il look scelto dalla Regina ha lasciato i suoi numerosi ammiratori con l’amaro in bocca, troppo anonimo e banale.

Fonte: IPA

Così come a uno degli ultimi eventi istituzionali (e anche quella volta il look non ci ha convinto), Letizia ha scelto un leggero abitino in cotone, con maniche corte e orlo sotto il ginocchio. Un evergreen della stagione estiva, che la Regina ha scelto in un colore bianco candido, con una sottile fantasia a fiori neri. L’idea è corretta, il pattern è piacevole, quello che proprio non funziona è il fitting. Lo scollo cade troppo morbido, le spalle sembrano di qualche taglia in più e la cinturina che dovrebbe mettere il risalto il punto vita non fa il suo lavoro.

Il vestito è giusto, ma la taglia è tutta sbagliata. E forse avremmo anche apprezzato questa vena un po’ spettinata, se solo ci fossero stati gli accessori giusti. Magari un bel raccolto ai capelli e delle calzature strong, per offrire solidità all’abito morbido e cascante. Invece Letizia ha tenuto i lunghi capelli castani sciolti sulle spalle e, ai piedi, ha indossato un paio di sandaletti bianchi dal tacco medio. Un look comodo e carino per far la spesa al mercato in una calda giornata estiva, ma non abbastanza per una Regina.

Letizia di Spagna torna giornalista

Non un’icona di stile, non stavolta, ma decisamente una giornalista impeccabile si è mostrata stavolta la Regina. Letizia Ortiz, prima di sposare un Principe, era un’affermata reporter. Dopo aver collaborato in Messico con la redazione del periodico Siglo 21, è arrivata a condurre il più importante notiziario di Spagna, mentre collaborava con testate internazionali come Bloomberg Television e CNN+. Da anni lontana da carta e penna, Letizia mantiene però la sua passione per la notizia e alla Fiera del Libro di Madrid lo ha dimostrato.

Mentre veniva accompagnata in giro tra gli stand da Eva Orùe, la Regina ha colto l’occasione per tenere una breve intervista all’organizzatrice della Fiera. Chiedendole del suo lavoro, ma aprendosi anche a temi sociali e di stretta attualità. Poi, Letizia si è concessa un secondo giro in fiera, per acquistare alcuni nuovi libri e qualche momento assieme ai bambini presenti. Così brillante e appassionata che le si perdona persino l’outfit meno attento.