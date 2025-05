Letizia di Spagna, visita di Stato annullata per lutto. E il look è sbagliatissimo

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna e suo marito Felipe non potranno ospitare il Sultano dell’Oman a Madrid, come era in agenda, poiché quest’ultimo ha annullato la visita a causa di un grave lutto in famiglia. Intanto, la Reina ha partecipato alla 86ª edizione dei Premi dell’Associazione della Stampa di Madrid dove ha ripescato un “vecchio” abito, sbagliatissimo. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, la visita di Stato cancellata per lutto

Dopo aver partecipato alla messa di Papa Leone XIV, Letizia di Spagna e Felipe avrebbero dovuto ricevere mercoledì 21 maggio a Madrid il Sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq. Ma il viaggio è stato annullato con un giorno di preavviso a causa di un grave lutto familiare. Con una dichiarazione ufficiale del Diwan della Corte Reale, il Sultano ha fatto sapere di essere stato costretto ad annullare la visita di Stato in Spagna. Il viaggio è stato posticipato a data da definirsi.

Purtroppo la famiglia del Sultano è stata colpita da un grave lutto, è morta infatti sua suocera, Lady Khalisa bint Thuwaini Al Said, madre di Sua Altezza la Sayyida Ahd, consorte di Sua Maestà.

Haitham bin Tariq era appunto atteso a Madrid il 21 maggio. Dopo la cerimonia di benvenuto, Letizia e Felipe avrebbero tenuto un banchetto di Stato in suo onore, dove quasi certamente la Reina avrebbe indossato la parure di gioielli che la Regina Sofia ricevette in dono negli anni Ottanta dall’allora Sultano dell’Oman.

Letizia di Spagna, l’abito sbagliatissimo per lei

Anche se l’evento principale della settimana è saltato, Le Loro Maestà sono state impegnate nella serata dedicata ai premi per il giornalismo spagnolo. Un appuntamento cui Letizia tiene molto, visto il suo passato da reporter. Per lei è l’occasione di ritrovare i vecchi colleghi, mantenendo i contatti col suo vecchio mondo professionale.

Fonte: Getty Images

Purtroppo, però, la Reina si è presentata con un look decisamente sottotono, quasi dimesso, più adatto per andare a fare la spesa che per un evento della stampa.

Anche molti media spagnoli si sono stupiti della scelta infelice di Letizia, limitandosi a definire il suo outfit “sobrio” e giustificandolo col fatto che sapeva che “sono i suoi colleghi (e non lei) i veri protagonisti di questa serata”.

Letizia ha recuperato dal suo guardaroba un abito midi in crêpe blu con scollatura a V e maniche a gigot drappeggiate, con ricamato delle farfalline. Il modello appartiene alla collezione resort di Bottega Veneta del 2018. Ma non dona alla Reina, perché è troppo largo per lei, la rende goffa quando non lo è. Anche il colore decisamente non le dona. Eppure a Donna Letizia piace molto perché l’ha indossa almeno cinque volte.

Fonte: Getty Images

Ma qui è soprattutto l’abbinamento con delle Mary Jane slingback in vernice nera con laccetti sul collo del piede, del brand francese Sèzanne (155 euro), ad essere un errore fatale. Da notare infine gli orecchini della collezione Mariposas del marchio Elena Carrera a forma di farfalla che riprendono i ricami dell’abito.

Speriamo che Letizia si riscatti con il look per il suo 21esimo anniversario di matrimonio. Infatti il 22 maggio 2004 è convolata a nozze con Felipe.